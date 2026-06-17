Während der Weltmeisterschaft ist vor dem Europacup.

FK Austria Wien, SK Rapid (beide Conference League) und SK Sturm Graz (Champions League) steigen zwar erst ab Mitte Juli in den Europacup ein. Ausgelost wird die zweite Qualirunde der jeweiligen Bewerbe dennoch schon am heutigen Mittwoch (12:00 Uhr CL, 14:00 Uhr UECL).

Sturm: Podolski-Klub oder Steinwender?

Für die Grazer sind in der zweiten Runde zur CL-Quali nur zwei Gegner möglich. Im sogenannten "League Path" kann Sturm entweder auf Heart of Midlothian FC (mit ÖFB-Legionär Michael Steinwender) oder Gornik Zabrze aus Polen treffen.

Beim polnischen Pokalsieger beendete der bekannteste Spieler, Lukas Podolski, nach Saisonende seine Karriere. Der frühere DFB-Stürmer ist als Eigentümer aber weiterhin beim Klub tätig.

Austria könnte auf Ex-Rapid-Coach Klauß treffen

Sowohl Rapid als auch die Austria steigen in der zweiten UECL-Qualirunde ein.

Die Austria könnte hier ausgerechnet auf Dunajská Streda, das von Ex-Rapid-Trainer Robert Klauß trainiert wird, treffen. Die anderen möglichen Gegner der "Veilchen": Paksi FC (HUN), NK Bravo (SVN), FK Decic (MNE), FK Liepaja (LVA), CSKA Sofia (BUL) oder Derry City (IRL).

Im Gegensatz zur Austria sind die Hütteldorfer bis zum Playoff gesetzt. Dennoch besteht schon in der zweiten Runde die Chance auf schwierige Gegner, wie etwa Qarabag (AZE) - bei einer Niederlage gegen Vestri (ISL) oder Varadzin (CRO).

Weiter mögliche Gegner: Vllaznia (ALB)/Malisheva (KOS), Penbont (WAL)/Santa Coloma (AND), Mondorf-les-Bains (LUX)/Dinamo Tbilisi (GEO).