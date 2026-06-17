Duell mit ÖFB-Legionär! So startet Sturm in die CL-Quali

Alle Duelle der zweiten CL-Qualirunde:
Champions Path
Tre Fiori (SMR)/Larne (NIR) - Roter Stern Belgrad (SRB)
Mjallby (SWE) - Red Imps (GIB)/Inter Escaldes (AND)
Sabah (AZA)/New Saints (WAL) - Vardar (MKD)/KuPS (FIN)
Klaksvik (FRO)/Atert Bissen (LUX) - Zalgiris (LTU)/Drita (KOS)
Aarhus (DEN) - Lech Posen (POL)
Ararat (ARM)/Riga (LVA) - Floriana (MLT)/Shamrock Rovers (IRL)
Borac (BiH)/Levski Sofia (BUL) - Vitebsk (BLR)/Craiova (ROU)
Omonia (CYP) - Kairat Almaty (KAZ)/Sutjeska (MNE)
FC Thun (SUI) - Dinamo (CRO)
Vikingur (ISL)/Györi (HUN) - Hapoel Beer-Sheva (ISR)
Flora Tallinn (EST)/Iberia Tbilisi (GEO) - Slovan Bratislava (SVK)
Petrocub (MDA)/Egnatia (ALB) - NK Celje (SVN)
League Path:
Sturm Graz (AUT) - Heart of Midlothian FC (SCO)
Fenerbahce (TUR) - Gornik Zabrze (POL)