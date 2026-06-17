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Duell mit ÖFB-Legionär! So startet Sturm in die CL-Quali

Die Truppe von Fabio Ingolitsch bekommt es zum Auftakt der CL-Quali mit dem schottischen Vizemeister zu tun.

Duell mit ÖFB-Legionär! So startet Sturm in die CL-Quali Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Sturm Graz eröffnet die Champions-League-Saison gegen Heart of Midlothian FC (SCO).

Das ergab die Auslosung der zweiten CL-Qualifikationsrunde in Nyon.

Am 21. bzw. 22. Juli findet das Hinspiel in Graz-Liebenau statt, eine Woche später steht am 28. bzw. 29. Juli das Rückspiel in Schottland an.

Alle Duelle der zweiten CL-Qualirunde:

Champions Path

Tre Fiori (SMR)/Larne (NIR) - Roter Stern Belgrad (SRB)

Mjallby (SWE) - Red Imps (GIB)/Inter Escaldes (AND)

Sabah (AZA)/New Saints (WAL) - Vardar (MKD)/KuPS (FIN)

Klaksvik (FRO)/Atert Bissen (LUX) - Zalgiris (LTU)/Drita (KOS)

Aarhus (DEN) - Lech Posen (POL)

Ararat (ARM)/Riga (LVA) - Floriana (MLT)/Shamrock Rovers (IRL)

Borac (BiH)/Levski Sofia (BUL) - Vitebsk (BLR)/Craiova (ROU)

Omonia (CYP) - Kairat Almaty (KAZ)/Sutjeska (MNE)

FC Thun (SUI) - Dinamo (CRO)

Vikingur (ISL)/Györi (HUN) - Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Flora Tallinn (EST)/Iberia Tbilisi (GEO) - Slovan Bratislava (SVK)

Petrocub (MDA)/Egnatia (ALB) - NK Celje (SVN)

League Path:

Sturm Graz (AUT) - Heart of Midlothian FC (SCO)

Fenerbahce (TUR) - Gornik Zabrze (POL)

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