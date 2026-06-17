Duell mit ÖFB-Legionär! So startet Sturm in die CL-Quali

Der SK Sturm Graz eröffnet die Champions-League-Saison gegen Heart of Midlothian FC (SCO).

Das ergab die Auslosung der zweiten CL-Qualifikationsrunde in Nyon.

Am 21. bzw. 22. Juli findet das Hinspiel in Graz-Liebenau statt, eine Woche später steht am 28. bzw. 29. Juli das Rückspiel in Schottland an.