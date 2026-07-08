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Austria holt Test-Remis gegen Klub von Ex-Rapid-Coach Klauß

Der SK Sturm feiert indes einen souveränen Sieg über einen Regionalligisten, Hartberg schlägt einen tschechischen Erstligisten.

Austria holt Test-Remis gegen Klub von Ex-Rapid-Coach Klauß Foto: © GEPA
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Die Wiener Austria trennt sich im dritten Testspiel der Saisonvorbereitung vom slowakischen Erstligisten DAC Dunajska Streda in Frauenkirchen mit 1:1.

Schon nach zehn Spielminuten ereilt die Veilchen die erste Hiobsbotschaft: Neuzugang Julian Hettwer muss verletzt ausgetauscht werden.

Beim Wiedersehen mit dem 110-fachen FAK-Angreifer Andreas Gruber liegen die Veilchen zur Halbzeit nach einem Treffer von Kapitän Manfred Fischer (39.) mit 1:0 in Führung. Der Ausgleich fällt in Minute 66 durch Giorgi Gagua.

Zahlreiche Akteure fehlten noch

Bei den Violetten fehlten Aleksandar Dragovic, Johannes Handl und Philipp Maybach leicht angeschlagen. Ebenfalls nicht voll fit und nicht dabei waren Philipp Wiesinger und Kelvin Boateng. Taesok Lee befindet sich nach seiner WM-Teilnahme mit Südkorea noch im Urlaub.

Trainiert wird Dunajska Streda seit diesen Sommer vom ehemaligen Rapid-Coach Robert Klauß. Der Klub steigt genauso wie die Austria am 23. Juli in die Qualifikation zur UEFA Conference League ein.

"Dunajska Streda ist ein Gegner, der uns immer auf Augenhöhe begegnet - daher war es ein wichtiger Test, in dem wir viele Erkenntnisse sammeln konnten. Heute sind bei uns einige Stammspieler ausgefallen, trotzdem haben wir es in vielen Bereichen gut gemacht", sagt Cheftrainer Stephan Helm.

FAK-Aufstellung, 1. Halbzeit: Şahin-Radlinger – Radonjić, Kang Hee Lee, Feddersen – Ranftl, Fischer, Wustinger, Schablas – Hettwer (14. Marković), Eggestein, Šaljić

FAK-Aufstellung, 2. Halbzeit: Kos – Toifl, Radonjić, Feddersen (74. Kante) – Nnodim, Nisandzić, Lukić, Österreicher – Mörth, Deshishku, Wels

Früher Schock bringt Sturm nicht aus der Bahn

Vizemeister Sturm Graz schlägt den SC Kaldsdorf mit 4:1.

Die Blackies werden vom Regionalligisten durch Christoph Fuchs (2.) früh geschockt, doch Szymon Wlodarczyk (5.) stellt den raschen Ausgleich her und Jeyland Mitchell trifft noch in der ersten Hälfte zur Führung (21.).

Im zweiten Durchgang legen Wisler Lazarre (51.) sowie Amady Camara (58.) die Treffer zum 3:1 und 4:1 nach.

Der TSV Hartberg schlägt den tschechischen Erstliga-Klub FC Zbrojovka Brünn indes mit 2:0. Die Tore erzielen Marco Hoffmann (23.) und Paul Komposch (90.).

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