Stürmersuche: Dänischer Knipser für Rapids dänischen Trainer?

Der Transfersommer naht. Und bei Rapid soll es keine vergleichbare Posse wie 2025 geben, als der Name Marko Arnautovic die Suche nach einem Stürmer wochenlang blockierte - weil es der ÖFB-Star am Ende doch nicht wurde.

Auch in diesem Sommer wird es an vorderster Front wieder Bedarf brauchen.

Claudy Mbuyi ist rekonvaleszent, ansonsten ist nur die Zukunft von Ercan Kara soweit in trockenen Tüchern.

Laut dem "Kurier" wird von Johannes Hoff Thorup ein dänischer Landsmann hoch angesehen: Tonni Adamsen.

Starke Konkurrenz

Der 31-Jährige hat 18 Tore und sieben Assists aus 35 Saisonspielen zu Buche stehen, obwohl er sich mit Silkeborg im Abstiegskampf befindet.

Im Sommer wäre Adamsen ablösefrei zu haben. Das ist auch den Kopenhagener Großklubs Bröndby IF und FC Kopenhagen nicht verborgen geblieben, auch aus der Wüste soll es Konkurrenz um eine Verpflichtung geben.

Markus Katzer wollte das Gerücht gegenüber der Zeitung nicht kommentieren.