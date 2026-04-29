NEWS

Stürmersuche: Dänischer Knipser für Rapids dänischen Trainer?

Bereits frühzeitig taucht ein erster Name für das grün-weiße Transferfenster auf. Wieder betrifft es die schwierige Stürmerposition.

Stürmersuche: Dänischer Knipser für Rapids dänischen Trainer? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Transfersommer naht. Und bei Rapid soll es keine vergleichbare Posse wie 2025 geben, als der Name Marko Arnautovic die Suche nach einem Stürmer wochenlang blockierte - weil es der ÖFB-Star am Ende doch nicht wurde.

Auch in diesem Sommer wird es an vorderster Front wieder Bedarf brauchen.

Claudy Mbuyi ist rekonvaleszent, ansonsten ist nur die Zukunft von Ercan Kara soweit in trockenen Tüchern.

Laut dem "Kurier" wird von Johannes Hoff Thorup ein dänischer Landsmann hoch angesehen: Tonni Adamsen.

Starke Konkurrenz

Der 31-Jährige hat 18 Tore und sieben Assists aus 35 Saisonspielen zu Buche stehen, obwohl er sich mit Silkeborg im Abstiegskampf befindet.

Im Sommer wäre Adamsen ablösefrei zu haben. Das ist auch den Kopenhagener Großklubs Bröndby IF und FC Kopenhagen nicht verborgen geblieben, auch aus der Wüste soll es Konkurrenz um eine Verpflichtung geben.

Markus Katzer wollte das Gerücht gegenüber der Zeitung nicht kommentieren.

Mehr zum Thema

Dieser Klub dürfte um Elias Havel buhlen

Dieser Klub dürfte um Elias Havel buhlen

Bundesliga
27
Baumgartner bald Rapidler? "Der größte Verein in Österreich"

Baumgartner bald Rapidler? "Der größte Verein in Österreich"

Bundesliga
82
First Vienna schlägt in Regionalliga zu

First Vienna schlägt in Regionalliga zu

2. Liga
Schicker verlängert mit Hoffenheim-Leistungsträger

Schicker verlängert mit Hoffenheim-Leistungsträger

Deutsche Bundesliga
2
Altach kann weiter mit Abwehrchef planen

Altach kann weiter mit Abwehrchef planen

Bundesliga
1
Bundesliga verschiebt Meistershowdown

Bundesliga verschiebt Meistershowdown

Bundesliga
7
Liefering testet Unterhaus-Kicker - Auch Rivale Austria dran

Liefering testet Unterhaus-Kicker - Auch Rivale Austria dran

Regionalligen

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Rapid Wien Gerüchteküche Transfermarkt Johannes Hoff Thorup Silkeborg