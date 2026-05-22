NEWS

Medizincheck! Bei erstem Rapid-Zugang fehlt nur die Unterschrift

Der erste Neuzugang in Hütteldorf wird aller Voraussicht nach den Sturm betreffen und aus dem Land des Trainers kommen.

Medizincheck! Bei erstem Rapid-Zugang fehlt nur die Unterschrift Foto: © IMAGO / Gonzales Photo
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Tonni Adamsen soll kurz vor der Unterschrift beim SK Rapid stehen.

Bereits der "Kurier" berichtete, dass der 31-jährige Stürmer den Medizincheck schon absolviert habe, nun legt das Medium "Bold" nach.

Die Dänen berichten von einem Zweijahresvertrag.

Adamsen erzielte in der abgelaufenen Saison in seiner Heimat - und jener seines neuen Trainers in spe, Johannes Hoff Thorup - 19 Tore und sieben Assists in 37 Pflichtspielen, und das bei Silkeborg: einem Klub, der dem Abstieg nur um zwei Punkte entging.

Laut "Bold" gab es Interesse "von den USA über Japan", mit Bröndby streckte auch ein dänischer Großklub die Fühler aus.

Mehr zum Thema

Wurmbrand in Premier League und LaLiga gehandelt

Wurmbrand in Premier League und LaLiga gehandelt

Bundesliga
78
Fix! Sturm Graz sticht PL-Klub bei Abwehr-Youngster aus

Fix! Sturm Graz sticht PL-Klub bei Abwehr-Youngster aus

Bundesliga
43
Bleibt Weimann bei Rapid? Das sagt Markus Katzer

Bleibt Weimann bei Rapid? Das sagt Markus Katzer

Bundesliga
51
Salzburg-Star: "Ich denke nicht, dass ich bleiben werde"

Salzburg-Star: "Ich denke nicht, dass ich bleiben werde"

Bundesliga
40
Neuer Stürmer! Liefering sticht Sturm und Austria Salzburg aus

Neuer Stürmer! Liefering sticht Sturm und Austria Salzburg aus

2. Liga
4
Salzburg verweigerte Napoli-Deal: "Wollten mich nicht hergeben"

Salzburg verweigerte Napoli-Deal: "Wollten mich nicht hergeben"

Serie A
9
Für Ex-Salzburger! Deutscher CL-Klub kratzt an Transferrekord

Für Ex-Salzburger! Deutscher CL-Klub kratzt an Transferrekord

International
7

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Rapid Wien Gerüchteküche Transfermarkt