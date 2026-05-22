Medizincheck! Bei erstem Rapid-Zugang fehlt nur die Unterschrift

Tonni Adamsen soll kurz vor der Unterschrift beim SK Rapid stehen.

Bereits der "Kurier" berichtete, dass der 31-jährige Stürmer den Medizincheck schon absolviert habe, nun legt das Medium "Bold" nach.

Die Dänen berichten von einem Zweijahresvertrag.

Adamsen erzielte in der abgelaufenen Saison in seiner Heimat - und jener seines neuen Trainers in spe, Johannes Hoff Thorup - 19 Tore und sieben Assists in 37 Pflichtspielen, und das bei Silkeborg: einem Klub, der dem Abstieg nur um zwei Punkte entging.

Laut "Bold" gab es Interesse "von den USA über Japan", mit Bröndby streckte auch ein dänischer Großklub die Fühler aus.