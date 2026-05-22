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Medizincheck! Bei erstem Rapid-Zugang fehlt nur die Unterschrift
Der erste Neuzugang in Hütteldorf wird aller Voraussicht nach den Sturm betreffen und aus dem Land des Trainers kommen.
Tonni Adamsen soll kurz vor der Unterschrift beim SK Rapid stehen.
Bereits der "Kurier" berichtete, dass der 31-jährige Stürmer den Medizincheck schon absolviert habe, nun legt das Medium "Bold" nach.
Die Dänen berichten von einem Zweijahresvertrag.
Adamsen erzielte in der abgelaufenen Saison in seiner Heimat - und jener seines neuen Trainers in spe, Johannes Hoff Thorup - 19 Tore und sieben Assists in 37 Pflichtspielen, und das bei Silkeborg: einem Klub, der dem Abstieg nur um zwei Punkte entging.
Laut "Bold" gab es Interesse "von den USA über Japan", mit Bröndby streckte auch ein dänischer Großklub die Fühler aus.