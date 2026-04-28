Baumgartner bald Rapidler? "Der größte Verein in Österreich"

WAC-Kapitän Dominik Baumgartner durchlebt mit seinem Klub gerade eine schwere Zeit.

Der amtierende Cupsieger befindet sich drei Spieltage vor Schluss am Tabellenende.

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Ein 1:0-Erfolg über den GAK lässt die Hoffnung auf den Verbleib im Oberhaus zumindest weiterleben. Die Zukunft Baumgartners ist bei einem auslaufenden Vertrag alles andere als gewiss.

Zu seiner Zukunft äußert sich der Routinier jetzt auch in der "Sky"-Sendung "Talk und Tore".

Baumgartner fühlt sich beim WAC wohl

"Grundsätzlich weiß jeder, dass ich mich sehr wohlfühle in Wolfsberg. Ich habe dort ein Haus gebaut. Es spricht grundsätzlich wenig dagegen, aber wir wissen alle, was im Fußball passieren kann. Ich werde im Sommer 30 Jahre und man muss natürlich schon auch dem Karriereende entgegenblicken. Es wird nicht mehr allzu viele Verträge in meinem Leben geben", so Baumgartner.

Nach der Saison werde ein Gespräch mit dem WAC geführt.

"Es geht jetzt darum, dass der WAC in der ersten Liga bleibt. Unabhängig ob ich nächste Saison noch da spiele oder nicht, ist es mir extrem wichtig. Natürlich möchte ich in der Bundesliga spielen, wenn ich hier spiele", meint der Kapitän der Kärntner.

WAC-Kapitän kommentiert Rapid-Gerüchte

Angesprochen auf Gerüchte, die ihn mit dem SK Rapid in Verbindung bringen, sagt Baumgartner: "Wir wissen alle, was Rapid für ein Verein ist. Es ist der größte Verein in Österreich mit den größten Fans. Der Verein kann eine brutale Wucht erzeugen und hat in Zukunft viel vor."

Dennoch dürfte, sollte er den WAC verlassen, eher das Ausland Thema werden. "Ich glaube grundsätzlich nicht, dass es ein Wechsel innerhalb von Österreich werden wird, wenn es so sein sollte. Wenn, dann wird es wahrscheinlich irgendetwas anderes werden. Ansonsten ist schon Wolfsberg die erste Anlaufstelle", macht der Innenverteidiger klar.

Seit September 2019 läuft Baumgartner für den WAC auf, in seiner ersten Saison war er noch Leihspieler des VfL Bochum. Für die Lavanttaler absolvierte der Abwehr-Mann 213 Spiele.

Wechselt auch Bruder Christoph?

Auch zur Zukunft von Bruder Christoph äußert Baumgartner sich.

Der Offensiv-Mann geigt in Leipzig richtig auf, soll dort aber nur im Falle eines richtig guten Angebots verkauft werden. >>>

"Was dann im Sommer passiert, steht noch ein bisschen in den Sternen. Es gibt schlechtere Zeitpunkte, würde ich einmal behaupten. Das darf aber er dann entscheiden", so der Bruder des ÖFB-Stars.