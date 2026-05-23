Wie geht es im Sommer mit Abubakr Barry weiter?

Der Gambier ist absoluter Leistungsträger bei der Austria, dadurch ist er gleichzeitig auch eine der heißesten Transfer-Aktien der Veilchen.

Wie die "Kronen Zeitung" nun berichtet, soll der englische Championship-Klub Stoke City ein Millionen-Angebot vorgelegt haben.

Vertrag bis 2027

Demnach soll der Ex-Klub von Marko Arnautovic drei Millionen Euro für den 25-jährigen Mittelfeldspieler bieten. Eine Offerte von Oxford United in der Höhe von zwei Millionen Euro soll die Austria bereits abgelehnt haben.

Barry wechselte 2024 ablösefrei aus Israel an den Verteilerkreis. Seitdem konnte er seinen Marktwert bei Austria um einiges steigern, gleichzeitig entwickelte er sich zum Nationalspieler Gambias.

Nachdem die Austria im März eine Vertragsoption gezogen hat, läuft das Arbeitspapier von Barry noch bis Sommer 2027.