Bericht: Erster Rapid-Sommertransfer fix

Transfernews aus Wien-Hütteldorf!

Wie "Sky" und der "Kurier" übereinstimmend berichten, hat Rapid den Transfer von Tonni Adamsen fixieren können.

Der Stürmer soll bereits am Samstag den Vertrag unterschrieben haben.

Zuletzt stand der Däne in der Superliga in seiner Heimat bei Silkeborg IF unter Vertrag. Jetzt soll er ablösefrei nach Wien kommen.

Wunschtransfer von Rapid-Trainer

Damit wurde der Wunsch von Johannes Hoff Thorup erfüllt, der den Spieler aus seiner Zeit in Dänemark bereits gut kennt.

Der 31-Jährige stand insgesamt in 156 Pflichtspielen für seinen alten Klub auf dem Rasen.

Dabei gelangen ihm 65 Tore und 24 Assists. Bei Rapid ist Ercan Kara mit sechs Treffern in der aktuellen Saison der gefährlichste Offensivmann.