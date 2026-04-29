Bundesliga verschiebt Meistershowdown

Die ADMIRAL Bundesliga bleibt weiter spannend. Im Titelkampf dürfen sich drei Spieltage vor Schluss mit LASK, Sturm, Salzburg und Rapid gleich vier Teams durchaus Hoffnungen auf den Teller machen. Wer wird Meister? Der Tabellenrechner >>>

Die Konstellation bewegt die Bundesliga in Abstimmung mit den Klubs und den TV-Partnern ORF und Sky zu einer Verschiebung der Anstoßzeit am letzten Spieltag.

Anstoßzeit wird vorverlegt

Die Spiele am 17. Mai steigen bereits um 14:30 Uhr (geplant war ursprünglich 17:00 Uhr).

Das geschieht auch mit Hinblick auf mögliche Meisterfeiern, die so wohl länger ausfallen könnten.

Betroffen sind die Spiele SK Puntigamer Sturm Graz gegen SK Rapid, FC Red Bull Salzburg gegen TSV Egger Glas Hartberg und FK Austria Wien gegen LASK.

Stand jetzt sind Meisterpartys in Graz, Wals-Siezenheim und Wien möglich. Der Abstiegsshowdown am Vortag in der Qualifikationsgruppe findet, wie geplant, um 17:00 Uhr statt.