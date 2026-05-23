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Mourinho beobachtet Bayern-Star - Hoeneß reagiert mit Ansage

Ein Star-Spieler des FC Bayern dürfte es Jose Mourinho angetan haben - Uli Hoeneß reagiert trotzig auf den Berlin-Besuch des Portugiesen beim DFB-Pokal-Finale.

Mourinho beobachtet Bayern-Star - Hoeneß reagiert mit Ansage Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Jose Mourinhos Berlin-Besuch schlägt im Rahmen des DFB-Pokal-Finales zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart hohe Wellen.

Wie Transfer-Experte Florian Plettenberg auf "X" schreibt, ist der mögliche Neo-Trainer von Real Madrid zu Gast im Olympiastadion, um Michael Olise zu beobachten. Der französische Nationalspieler sei demnach das "Traumziel" im kommenden Transfersommer.

Der Portugiese, der auf der Ehrentribüne Platz nimmt, folgt der Einladung von VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, der gute Kontakte zu Mourinho-Berater Hendrik Scherte pflegt.

Hoeneß: "Reise hätte er sich sparen können"

Die Bayern-Seite reagiert indes mit einer Ansage auf die Anwesenheit von "The Special One": "Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht. Er bleibt unverkäuflich. Ich werde ihn [Anm.: Mourinho] hoffentlich nicht treffen, weil die Reise aus Madrid hätte er sich sparen können", sagt Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Olise wird bereits seit längerem mit den Madrilenen in Verbindung gebracht. Erst im März hat Hoeneß einen Sommer-Abgang des 24-Jährigen ausgeschlossen.

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Mourinho könnte den Kader der Königlichen in der Sommer-Transferphase ordentlich umkrempeln. Neben Rodri von Manchester City sollen zudem Marcus Rashford, der vergangene Saison leihweise bei Rivale Barca gespielt hat, und Ex-Admiraner Morten Hjulmand auf dem Wunschzettel des Portugiesen stehen.

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