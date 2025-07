Statt Arnautovic: Ist Rapid an Ex-LASK-Stürmer interessiert?

Der SK Rapid bemüht sich weiterhin um die Dienste von Marko Arnautovic.

Der ablösefreie ÖFB-Rekordspieler soll bereits ein Angebot von den Grün-Weißen erhalten haben. Eine potenzielle Einigung soll jedoch nach wie vor nicht bevorstehen

"Irgendwann muss man auch anerkennen, dass es vielleicht gar nicht möglich sein kann", sagte Rapid-Geschäftsführer-Sport Markus Katzer zuletzt im ORF.

Gleichzeitig erklärte der Sportchef der Hütteldorfer, sich intensiv mit Alternativlösungen zu befassen. Eine davon könnte Johannes Eggestein heißen.

Eggestein wäre ablösefrei

Der "kicker" brachte brachte den Namen des 27-jährigen Stürmers zuletzt ins Gespräch. Der Deutsche stand die vergangenen drei Jahre beim FC St. Pauli unter Vertrag, ist jedoch seit wenigen Tagen ablösefrei zu haben.

Eggestein ist in Österreich kein Unbekannter. Von 2020 bis 2021 war der Angreifer von Werder Bremen an den LASK verliehen. Für die Linzer verbuchte er 20 Tore und neun Vorlagen in 39 Pflichtspielen.

In der vergangenen Spielzeit stand er für St. Pauli in 27 Bundesliga-Spielen auf dem Platz, dabei steuerte er drei Tore und vier Assists bei - in der Rückrunde verlor der Stürmer jedoch seinen Stammplatz bei den "Kiezkickern".

Auch Austria an Eggestein dran?

Eigentlich hätte Rapid dem Vernehmen nach gerne bis Samstag eine Entscheidung bzw. eine Tendenz von Marko Arnautovic, ob ein Deal zustande kommen könnte. Sollte das Bemühen der Hütteldorfer keinen Erfolg haben, könnte der Fokus womöglich auch auf Eggestein fallen.

Vor kurzem wurde auch noch der Wiener Austria Interesse an Eggestein nachgesagt

Das war allerdings noch vor den offiziellen Verpflichtungen von Manprit Sarkaria und Noah Botic.

