Austria: Ex-Spieler vor Rückkehr - kommt noch ein Torjäger?

Manprit Sarkaria steht vor der Rückkehr zum FK Austria Wien.

Einem Bericht der "Heute" zufolge schließt sich der 28-Jährige wieder jenem Verein an, bei dem er einen Großteil seiner fußballerischen Ausbildung genoss. Die "Veilchen" verließ der Offensiv-Akteur im Sommer 2021 Richtung Graz, im vergangenen Jänner folgte der Wechsel nach China zu Shenzhen Peng City.

Dort ist sein Vertrag zwar noch bis Ende 2026 gültig, doch den Linksfuß zieht es demnach zurück nach Wien.

Holt Werner einen ehemaligen Schützling?

Neben dem einfachen ÖFB-Teamspieler beschäftigt sich der Tabellen-Dritte der letzten Bundesliga-Spielzeit laut Informationen der "Heute" auch mit Johannes Eggestein.

Der 27-jährige Deutsche ist in der ADMIRAL Bundesliga aus seiner Zeit beim LASK bekannt, für die Linzer erzielte der Stürmer in der Pflichtspiel-Saison 2020/21 20 Tore in 39 Spielen. Der damalige Leihspieler des SV Werder Bremen legte zudem neun Treffer auf.

Beim FC St. Pauli wurde sein Vertrag nicht verlängert, Eggestein wäre daher ablösefrei verfügbar. Vielleicht ein kleiner Bonus: Sportvorstand Jürgen Werner holte den Rechtsfuß damals zum LASK.

Neben der Austria soll auch der 1. FC Nürnberg interessiert sein.

