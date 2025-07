Arnautovic und Rapid: Deal "vielleicht gar nicht möglich"

Die Gerüchte um einen Wechsel von ÖFB-Star Marko Arnautovic zum SK Rapid dominieren den österreichischen Transfersommer.

Seit seinem Vertragsende bei Inter Mailand ist der Stürmer vereinslos, am Mittwoch sorgte die Reise des ÖFB-Stars nach Istanbul für Aufsehen. Wie es hieß, soll Besiktas Interesse am Rekord-Teamspieler zeigen - auch, wenn der Flug in die türkische Metropole nicht in Zusammenhang mit einem Wechsel stehen soll.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg am Freitag berichtet, führt die Spur dennoch weiter zum SK Rapid. Mehrere Gespräche soll es laut ihm bereits gegeben haben, die Hütteldorfer weiterhin intensiv an einem Transfer arbeiten. Rapid mit offiziellem Angebot an Arnautovic? >>>

Wie eine Spielernahe Quelle Plettenberg berichtete, sollen die beiden Parteien aber noch weit von einer Einigung entfernt sein, eine Entscheidung noch nicht gefallen sein.

Katzer: Deal "vielleicht gar nicht möglich"

Auch Markus Katzer, Rapids Geschäftsführer Sport, äußerte sich am Freitag gegenüber dem "ORF" zu dem Transfer. "Fakt ist, dass wir uns bemühen und interessiert sind. Irgendwann muss man aber auch anerkennen, dass es vielleicht gar nicht möglich sein kann", sagt Katzer, der das Thema in Zukunft "aus der Kabine haben will".

Für ein Scheitern des Deals sei er aber vorbereitet, potenzielle Ersatzkandidaten habe er in der Hinterhand. "Es gibt auch andere Kandidaten. Ich möchte nicht der Spaßverderber sein, aber es ist so, dass wir uns auch darauf fokussieren, andere Möglichkeiten wahrzunehmen", ergänzt er.

Arnautovic: "Voller Einsatz für das nächste Kapitel"

Keine endgültige Entscheidung, aber zumindest eine klare Tendenz des Arnautovic-Lagers erhofft sich Rapid bis zum Start des Trainingslagers in Freistadt (5. Juli).

Arnautovic selbst hält sich indessen mit einem Athletiktrainer fit, wie er auf Instagram zeigt. "All in for the next chapter", also "Voller Einsatz für das nächste Kapitel", schreibt er.

Wo dieses nächste Kapitel sein wird, steht offenbar noch nicht fest.

