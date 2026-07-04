Austria beendet Trainingslager mit einem Remis

In Kirchschlag wartet mit Debreceni VSC der zweite Testspielgegner der Wiener Austria. Zum Abschluss des Trainingslagers endet das Duell mit dem Vierten der abgelaufenen Saison in Ungarn mit einem 1:1.

Trainer Stephan Helm gewährt allen fitten Kaderspielern jeweils 45 Minuten Einsatzzeit.

Vor einer guten Kulisse mit vielen Austria-Fans kann sich Torhüter Samuel Sahin-Radlinger in der Anfangsphase bei Schüssen von Kusnyir (2.) und Dzsudzsák (12.) auszeichnen.

Den ersten gefährlichen Angriff der Austria leitete Florian Wustinger mit einem Außenrist-Pass in die Tiefe ein. Sanel Šaljić startet los, lässt einen Gegenspieler aussteigen und bedient Manfred Fischer, der mit seinem Schuss an Keeper Andreev scheitert (16.).

Auf der Gegenseite bringt Sohan Baldoni Debreceni VSC bei einer Freistoßflanke von Dzsudzsák per Kopf mit 1:0 in Führung (20.).

Ausgleich per Elfmeter

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit findet die Austria besser ins Spiel. Nach einem Foul an Matteo Schablas verwandelt Johannes Eggestein den fälligen Elfmeter zum 1:1-Ausgleich (37.).

Nachdem Trainer Stephan Helm wie geplant zur Pause komplett durchwechselt, kommt die Austria zu Beginn der zweiten Halbzeit zu zwei Topchancen: Hasan Deshishku, der erst vor kurzem seinen ersten Profivertrag bei der Austria unterschrieb, verpasst einen Querpass von Reinhold Ranftl nur knapp (46.). Romeo Mörth nimmt sich den Ball bei einem Steilpass gut mit und scheitert alleine vor dem Tor an Andreev (57.).

Für die Gäste aus Ungarn, die zur Pause ebenfalls die ganze Mannschaft austauschten, hat Mark eine gute Chance auf die Führung, als er den herausgelaufenen Mirko Kos beinahe erfolgreich per Heber bezwingt (64.).

Chancen der Schlussphase bleiben liegen

Insgesamt sind die Veilchen, die im zweiten Durchgang mit vielen jungen Eigengewächsen spielen, dem Siegestreffer etwas näher. Moritz Wels schießt aus spitzem Winkel ans Außennetz (77.). Hasan Deshishku probiert es aus der Distanz (87.) und legt nur eine Minute später auf den freistehenden Moritz Wels ab, der den Ball aus rund 14 Metern nur knapp neben das Tor setzt (88.).

"Die Spieler haben im Trainingslager sehr hart gearbeitet, deshalb ist im Moment auch eine gewisse Müdigkeit erkennbar, das soll zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung auch so sein. Ich denke, wir haben heute gegen einen Gegner auf Augenhöhe gespielt – aus solchen Tests kann man wichtige Erkenntnisse ziehen. Wir haben heute wieder einige junge Austrianer gesehen, die ihre Chance bekommen haben, sich zu zeigen", bilanziert Trainer Stephan Helm.

Aufstellung Austria

1. Halbzeit: Şahin-Radlinger – Kang Hee Lee, Dragović, Feddersen – Nnodim, Marković, Wustinger, Schablas – Fischer, Eggestein, Šaljić (23. Hettwer)

2. Halbzeit: Kos – Toifl, Handl, Radonjić – Ranftl, Nisandzić, Maybach, Österreicher – Mörth, Deshishku, Wels

Nicht im Kader: Taeseok Lee (Urlaub nach Weltmeisterschaft), Botić, Sarkaria (beide Reha nach Verletzung), Boateng, Wiesinger (beide angeschlagen), Kante (krank)

Ungewöhnlicher Lustenau-Test

Einen ungewöhnlichen Test legt Aufsteiger Austria Lustenau hin: In Trübbach wird jeweils eine Halbzeit gegen den FC Vaduz, dann eine Hälfte gegen de FC St. Gallen gespielt.

Während die 45 Minuten gegen die Liechtensteiner mit einem 0:1 enden, sorgt Neuzugang Dominik Weixelbraun (3.) für einen 1:0-Erfolg über die St. Gallener.

Der SCR Altach muss sich dem FC Heidenheim in Koblach 1:2 geschlagen geben, Greil (54.) trifft gegen die Deutschen zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Die WSG Tirol trennt sich von Górnik Zabrze aus Polen in Angerberg 0:0, der TSV Hartberg ringt Ujpest Budapest ein 1:1 ab (Tore: Drew/55. bzw. Ljujic/38.).