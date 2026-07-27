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Austria Wien: So geht es Aleksandar Dragovic

Die Wiener geben ein Update zu ihrem Abwehrchef, ein Einsatz am Donnerstag ist fraglich.

Austria Wien: So geht es Aleksandar Dragovic Foto: © GEPA
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Nach dem Match im UNIQA ÖFB-Cup der Wiener Austria beim Wiener Sportclub (5:0) stellten sich viele Fans der Veilchen die Frage: Wie geht es Aleksandar Dragovic?

Der Abwehrchef musste nach einem Zusammenstoß in Minute 22 ausgewechselt werden. Aus Favoriten heißt es jetzt: "Der violette Abwehrchef zog sich dabei eine leichte Gehirnerschütterung zu."

Dragovic "fraglich" für Europacup

Einen Einsatz im Rückspiel der 2. Qualirunde für die UEFA Conference League gegen FK Liepaja am Donnerstag (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker) schließen die Veilchen aber nicht ganz aus.

Dragovic sei "fraglich". Es hänge vom "Verlauf der nächsten Tage" ab.

Das Hinspiel auswärts endete 2:0 für die Austria.

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