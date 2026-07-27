Ein Transfer zum FC Chelsea ist für viele Spieler wohl ein Traum. Dieser Schritt gelang Emanuel Emegha, bereits im September 2025 bestätigten die Klubs Straßburg und Chelsea den Deal für kolportierte 25 Millionen Euro im Sommer 2026.

Der Niederländer ist jetzt frisch bei den Londonern angekommen. Laut "The Athletic" steht er dort aber schon am Abstellgleis. Der Klub sei offen für Angebote für den Neuzugang.

Emegha steht an der Stamford Bridge bis 2033 unter Vertrag. Die abgelaufene Saison verpasste der damalige Kapitän bei Straßburg über weite Strecken aufgrund eines Muskelfaserrisses.

Routinier statt Ex-Sturm-Kicker

Dem Bericht zufolge wollen die "Blues" statt Emegha Routinier Danny Welbeck (35) von Brighton & Hove Albion unter Vertrag nehmen. Mit dem Spanier Xabi Alonso hat der Klub seit diesem Sommer auch einen neuen Cheftrainer.

Die Zeichen deuten bei Emegha auf Abschied, ein bitterer Start bei seinem neuen Klub.

Emegha stürmte 2022/23 für den SK Sturm Graz in der ADMIRAL Bundesliga, wechselte von dort aus im Sommer 2023 nach Straßburg.