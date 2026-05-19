Schuhwurf: Yusuf Demir wendet sich an Rapid-Fans

Am letzten Spieltag der Meistergruppe stand Yusuf Demir das erste Mal seit seiner Rückkehr in der Startelf des SK Rapid, das Comeback verlief alles andere als erfreulich.

Der 22-Jährige musste früh mit Rot vom Platz. Der Grund: Der Schuh des Offensivmanns war kaputt gegangen. Weil das Spiel aber nicht gestoppt wurde, warf er den Schuh wütend in Richtung Outlinie, traf dabei fast den vierten Offiziellen.

Eine entsprechende Sperre bedeutet das Saison-Aus für Demir vor den wichtigen Spielen im Bundesliga-Playoff >>>

Demir gesteht Fehler ein

Klare Worte gab es auch vom Cheftrainer, Johannes Hoff Thorup verurteilte die Aktion aufs Schärfste >>>.

Jetzt meldet sich auch Yusuf Demir via "Instagram"-Story zu Wort. "Liebe Rapid-Fans, ich möchte mich bei euch und meinen Teamkollegen entschuldigen. Ich habe in dieser Situation nicht richtig gehandelt und damit die Mannschaft im Stich gelassen. Dafür übernehme ich die volle Verantwortung. Ich werde aus diesem Fehler lernen und alles dafür tun, es in Zukunft besser zu machen. Euer Yusuf", schreibt der Rapid-Winterneuzugang.

Es folgt eine weitere Story mit einem Foto des kaputten Schuhs des 22-Jährigen.