Was für eine Fußballgeschichte!

Der LASK fixiert in einer völlig verrückten Saison tatsächlich das Double – und sorgt damit für eine der größten Überraschungen der jüngeren Bundesliga-Geschichte.

Mittendrin stellt User "rebelrising" via YouTube die perfekte Frage: "Welche Meisterschaft ist überraschender? LASK 2026 oder Leicester City 2016?"

Hannes, July und Harald feiern in Episode 80 das Meistermärchen der Linzer – sprechen aber auch über den kuriosen Platzverweis von Yusuf Demir sowie den emotionalen Abschied von Stefan Hierländer.

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