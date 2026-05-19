Ein dritter Georgier für den SK Sturm Graz?

Knapp verpasste der SK Sturm Graz den dritten Meistertitel in Folge, die Steirer sicherten sich diese Saison in souveräner Manier den Vizemeistertitel der ADMIRAL Bundesliga.

Großen Anteil daran hat auch der Spieler der Saison - Otar Kiteishvili. Der Georgier wusste abermals im Sturm-Trikot zu überzeugen.

Mit Gizo Mamageishvili hat der Sturm-Star seit Winter einen georgischen Landsmann im Team.

Georgier und City-Angreifer Thema?

Diese Fraktion könnte sich im Winter erneut vergrößeren. Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, ist Giorgi Gvasalia (18) von Dinamo Tiflis Thema in Graz-Liebenau.

Der U21-Nationalspieler Georgiens ist auf der rechten Abwehrseite beheimatet, lief bereits 43 Mal in der höchsten Spielklasse seines Heimatlandes auf.

Ebenso gehandlet wird Matty Warhust (19) von Manchester City. Das 19-jährige Stürmer-Talent kam bisher ausschließlich für den Nachwuchs der "Citizens" zum Zug.

So gut wie fix dürfte hingegen der Transfer von Hartberg-Kapitän Jürgen Heil zum SK Sturm sein >>>