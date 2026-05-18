Nach Schuh-Eklat! So lautet das Urteil gegen Demir

Nach seinem Schuhwurf wird Yusuf Demir dem SK Rapid für einige Zeit nicht mehr helfen können.

Bei der 0:2-Pleite gegen den SK Sturm Graz musste der 22-Jährige den Platz bei seinem Startelf-Comeback nach 22 Minuten wieder verlassen (hier nachlesen >>>).

Am Montag gibt der Senat 1 der österreichischen Bundesliga die Strafe für den Stürmer bekannt. Drei Spiele wird der 22-Jährige aufgrund von "unsportlichem Verhalten gegenüber einem Spieloffiziellen und Nichtbefolgung der Anordnung eines Spieloffiziellen" verpassen.

Damit wird er den Grün-Weißen beim Europacup-Playoff gegen Ried oder den WAC definitiv nicht zur Verfügung stehen.