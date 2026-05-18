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Nach Schuh-Eklat! So lautet das Urteil gegen Demir
Bei der Niederlage gegen Sturm ließ sich der Offensivspieler zu einer unnötigen Aktion verleiten, die nun Konsequenzen hat.
Nach seinem Schuhwurf wird Yusuf Demir dem SK Rapid für einige Zeit nicht mehr helfen können.
Bei der 0:2-Pleite gegen den SK Sturm Graz musste der 22-Jährige den Platz bei seinem Startelf-Comeback nach 22 Minuten wieder verlassen (hier nachlesen >>>).
Am Montag gibt der Senat 1 der österreichischen Bundesliga die Strafe für den Stürmer bekannt. Drei Spiele wird der 22-Jährige aufgrund von "unsportlichem Verhalten gegenüber einem Spieloffiziellen und Nichtbefolgung der Anordnung eines Spieloffiziellen" verpassen.
Damit wird er den Grün-Weißen beim Europacup-Playoff gegen Ried oder den WAC definitiv nicht zur Verfügung stehen.