Rapid stellt sich vor dem Playoff die "Charakterfrage"

Wir haben uns den fünften Platz in diesem Jahr verdient. Jetzt müssen wir unser Bestes geben, im Playoff zu gewinnen.
Ziel? UEFA Conference League
In der Schlussphase ging dann aber die Luft aus und Sturm schlug durch die Joker eiskalt zu. Zuerst traf Gizo Mamageishvili aus der Distanz (88.), dann schlenzte Kapitän Stefan Hierländer die Kugel sehenswert in den Winkel (90.+1).
Und so steht für Rapid am Ende erneut nur die Null, die dritte in Folge. Insgesamt holte man in der Meistergruppe nur drei Siege und zwei Remis. Zu wenig für die eigenen Ansprüche.
"Wir haben uns den fünften Platz in diesem Jahr verdient. Jetzt müssen wir unser Bestes geben, im Playoff zu gewinnen", so der Chefcoach.
Für Rapid geht es nun darum, eine verkorkste Saison mit einigen Höhen, aber deutlich mehr Tiefs bestmöglich zu beenden. Das Ziel ist unweigerlich die neuerliche Qualifikation für die UEFA Conference League.
Auf den Trainer und sein Team wartet einiges an Arbeit
Johannes Hoff Thorup selbst sieht bis dahin noch viel Raum für Verbesserungen: "Ich kam in einer schwierigen Situation. Rapid ist seit ein paar Jahren, wo sie jetzt sind. Meine Message ist: Wenn wir so weitermachen, wird es nicht besser. Jetzt gilt es, dass wir in vielen Bereichen Sachen anders machen und uns verbessern."
Er wisse, wo genau diese Verbesserungen nötig sind, möchte dies jedoch intern behandeln und nicht öffentlich besprechen.
Egal, ob es nun die SV Ried oder der WAC wird, Rapid geht als Favorit in diese Duelle. Nichtsdestotrotz ist allen Beteiligten bewusst, wie schwer solche Finalspiele auch sein können.
Mit auch ein Grund, warum man auf den Support des eigenen Anhangs hofft: "Wir können nicht alles kontrollieren. Wenn die Fans auf unserer Seite stehen, dann ist das gut. Wenn nicht, dann wollen wir sie wieder von uns überzeugen."
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