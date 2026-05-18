Rapid stellt sich vor dem Playoff die "Charakterfrage"

Zum zweiten Mal in Folge geht es für den SK Rapid in die Verlängerung!

Durch die 0:2-Auswärtsniederlage bei Vizemeister Sturm Graz beendeten die Hütteldorfer die Meistergruppe auf Platz fünf.

Damit warten am kommenden Freitag und am Montag darauf zwei "Finalspiele" gegen den Sieger aus dem Duell Ried gegen den WAC. Bereits im Vorjahr ging es ins Playoff, damals setzte man sich in zwei Spielen gegen den LASK knapp durch.

Nach Schlusspfiff in Graz-Liebenau wanderte der Fokus für die "Grün-Weißen" direkt in Richtung Hinspiel am Freitag. "Klar, das Ziel bleibt, sich europäisch zu qualifizieren. Das ist jetzt auch eine Charakterfrage", machte Niklas Hedl unmissverständlich klar.

Rote Karte als Gamechanger

Der Torhüter hielt sein Team an diesem Sonntagnachmittag mit insgesamt sechs Paraden lange im Spiel. Weil gleichzeitig auch die Rivalen aus Wien-Favoriten und der Mozartstadt zudem in ihren Spielen zurücklagen, war theoretisch auch noch Platz drei möglich.

Auch deshalb versuchte Johannes Hoff Thorup, mit seinen Wechseln nochmal Schwung zu bringen. "Wir haben alles versucht und wir wussten, dass mit ein oder zwei Chancen immer etwas passieren kann. Mit einem Sieg gegen Sturm wäre natürlich alles anders gewesen."

Die frühe und völlig unnötige Rote Karte von Yusuf Demir erwies sich schlussendlich aber als Genickbruch für die Hütteldorfer. Hoff Thorup über Demir: "Das ist inakzeptabel" >>>

"Kann den Jungs keinen Vorwurf machen"

"Wir haben extrem gut verteidigt. Es ist extrem schwer, hier zu bestehen. Wenn man ab der 20. Minute in Unterzahl agiert, ist es natürlich noch schwerer", hob auch Hedl die Schwierigkeit, die der frühe Platzverweis mit sich brachte, hervor.

Trotzdem hielt Rapid dem Druck der Grazer phasenweise stand, hatte zudem selbst noch die ein oder andere Chance auf den Lucky Punch.

"Niki Wurmbrand hatte noch eine gute Chance. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, zehn gegen elf über so lange Zeit ist nie einfach", verteidigte Hoff Thorup den Auftritt seiner Mannschaft.