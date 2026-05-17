Hoff Thorup über Demir: "Das ist inakzeptabel"

Es war die Schlüsselszene in der Partie für den SK Rapid!

In der 22. Minute flog Yusuf Demir bei seinem Startelfdebüt nach seiner Rückkehr im letzten Spiel der Meistergruppe gegen den SK Sturm vom Platz.

Der Grund ist kurios: Weil Demir seinen Schuh in Richtung des vierten Offiziellen warf, wurde er mit Rot vom Platz gestellt (Hier nachlesen >>>).

Kritik vom Trainer

Trainer Johannes Hoff Thorup sparte nach Schlusspfiff auf der Pressekonferenz nicht mit Kritik: "Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, aber ich werde es. So wie es mir gesagt wurde, ist es ganz klar, und das ist inakzeptabel."

Wie es mit dem 22-Jährigen nun weitergeht, ist offen. Ein ernstes Gespräch mit seinem Trainer wird aber definitiv anstehen.

"Das müssen wir uns anschauen. Wir brauchen Spieler, die mental stark sind und ihre Emotionen im Rahmen halten können. Vor allem in so wichtigen Spielen am Ende der Saison. Ich werde mit ihm sprechen", so Hoff Thorup.

Auch "Sky"-Experte Marc Janko sparte nicht mit scharfer Kritik. Janko nimmt Demir auseinander: "Hat nichts gelernt!" >>>

WAC oder Ried?

Am Ende setzte es für Rapid in Unterzahl eine 0:2-Auswärtsniederlage zum Meistergruppen-Abschluss. Damit beendet man die Saison auf Platz fünf und muss ins ligainterne Europacup-Playoff.

Im ersten von zwei Duellen gegen den Sieger der Partie SV Ried gegen Wolfsberger AC wird Demir nach seinem Platzverweis definitiv gesperrt fehlen.