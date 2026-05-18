Nach der Vizemeisterschaft: Die Pläne des SK Sturm Graz

Veränderungen stehen an
Wo Sportchef Michael Parensen und Co. die Hebel ansetzen müssen, ist ersichtlich. Wenig verwunderlich wird es im Sommer wieder zu Kaderveränderungen kommen.
Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Rapid wanderte der Fokus von "Enttäuschung über die verpasste Meisterschaft" schnell in Richtung der emotionalen Verabschiedung von Kapitän Stefan Hierländer.
Neben dem 35-jährigen Routinier wurden auch die Leihspieler Jusuf Gazibegovic und Rory Wilson, sowie Matteo Bignetti offiziell verabschiedet. Bei Jeyland Mitchell (Leihende) und Dimitri Lavalee (Vertrag läuft aus) gibt es aktuell noch Gespräche.
Als erster Sommer-Neuzugang fixiert werden wird Torhüter Ammar Helac, den Ingolitsch noch aus gemeinsamen Zeiten bei Altach kennt. Gerüchte rankten sich zuletzt auch um Transfers von Jürgen Heil, Simon Seidl und Boris Matic.
All das sind Spieler, die auch zu den Aussagen von Ingolitsch auf der Pressekonferenz passen: "Es ist als österreichischer Verein nicht einfach, Spieler zu finden, die direkt einen Impact auf die Mannschaft haben. Das liegt daran, weil die budgetären Möglichkeiten so nicht mehr da sind."
Wir wollten schon im Winter einen anderen Stürmertypen. Das haben wir leider nicht geschafft, aber wir haben das Ziel nicht aus den Augen verloren.
Großes Transferziel
Oberstes Transferziel ist aber weiterhin die Verpflichtung eines großgewachsenen Stürmers. "Wir wollten schon im Winter einen anderen Stürmertypen. Das haben wir leider nicht geschafft, aber wir haben das Ziel nicht aus den Augen verloren", bestätigte Ingolitsch.
Durch die Vizemeisterschaft steigt der SK Sturm in der kommenden Saison in der zweiten Qualirunde für die UEFA Champions League ein. Da man als Zweiter über den Ligaweg kommen muss, sind große Gegner nicht zu vermeiden. Wer wo im Europacup einsteigt >>>
Nichtsdestotrotz bleibt das Ziel klar: Qualifikation für eine Ligaphase. Dafür soll dann auch der Kader ausgelegt werden.
Quantität im Fokus
"Ziel ist es, dass wir uns ausgewogen aufstellen und jede Position doppelt besetzt haben. Wir haben drei Chancen, uns für die internationalen Bewerbe zu qualifizieren, und dann wartet im Herbst hoffentlich ein Mammutprogramm, wo wir die Breite benötigen werden", so der Trainer.
Damit soll auch verhindert werden, dass man in der Liga aufgrund der Doppelbelastung wichtige Punkte liegen lässt: "Diese Frische ist uns im Herbst auch abhandengekommen. Das ist sicher auch ein Grund, warum wir am Ende vielleicht zwei, drei Punkte zu wenig hatten."
Trainingsstart für die "Blackies" ist der 15. Juni. Das erste Pflichtspiel findet dann in der CL-Quali am 21. oder 22. Juli statt.
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