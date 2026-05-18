Nach der Vizemeisterschaft: Die Pläne des SK Sturm Graz

Zwei Punkte fehlten dem SK Sturm Graz am Ende der Saison 2025/26 auf den dritten Meistertitel en suite.

Im letzten Spiel der Saison gelang gegen den SK Rapid zwar ein 2:0-Heimsieg, dieser reichte aufgrund des klaren Sieges des LASK bei der Wiener Austria trotzdem nicht zum Titel.

Die "Blackies" beendeten die Meistergruppe zwar ungeschlagen, holten gleichzeitig aber auch nur vier Siege. Seit dem Amtsantritt von Fabio Ingolitsch im Jänner gewann der Klub bewerbsübergreifend acht von 18 Pflichtspielen.

Niederlagen gab es nur in der Europa League gegen Feyenoord, im Cup-Viertelfinale in Altach und in der Liga bei der WSG Tirol.

Positive Bilanz

Der 34-Jährige zog nach dem letzten Saisonspiel eine positive Bilanz über sein erstes halbes Jahr: "Es war sehr intensiv. Deswegen bin ich stolz auf alle Beteiligten, wie wir den gemeinsamen Weg gegangen sind und wie wir uns entwickelt haben. Als ich angefangen habe, war ich fast fassungslos, was für eine deprimierte Stimmung geherrscht hat."

Viel Lob hatte er für seine Spieler übrig: "Dass wir das jetzt in diese Richtung bekommen haben, war alles andere als selbstverständlich. Hut ab vor den Jungs, auch vor den neuen Jungs, welchen Impact sie gehabt haben und wie sie sich zusammengerafft haben."

Defensive hui, Offensive pfui

Sturm hat sich in der Rückrunde vor allem defensiv verbessert. Mit 35 Gegentreffern beendete man die Saison mit der besten Defensive der Liga. Auf Platz zwei: Ingolitschs Ex-Klub SCR Altach mit 39 Gegentoren.

"Jetzt können wir wieder gegen jeden in Österreich bestehen und um die Meisterschaft kämpfen. Und da bin ich ehrlich: Im Jänner hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass wir in der letzten Runde noch um den Titel spielen werden. Deswegen müssen wir die Kirche im Dorf lassen", so der Chefcoach.

Das Spiel nach vorne hingegen bleibt weiterhin die Achillesferse. Vor allem im letzten Drittel fehlten oft die zündenden Ideen. Gleichzeitig muss man auch an der eigenen Chancenverwertung arbeiten.

Kein Stürmer erzielte mehr als fünf Tore in dieser Saison: Seedy Jatta (vier Ligatore), Belmin Beganovic, Leon Grgic, Maurice Malone (alle drei Ligatore). Lebensversicherung war einmal mehr Otar Kiteisvhili (15 Ligatore), der sich auch erstmals die Torjägerkrone schnappte.