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Tickets sichern! Ansakonferenz mit Andy Ogris in der Urania

Die Ansakonferenz geht auf Tour! Zum Auftakt gibt es ein WM-Special mit Andy Ogris. Hol dir dein Ticket und sei dabei!

Tickets sichern! Ansakonferenz mit Andy Ogris in der Urania
Textquelle: © LAOLA1
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Die Ansakonferenz live auf der Bühne erleben!

Am 28. Mai, ab 20 Uhr, ist die Ansakonferenz in der Wiener Urania zu Gast. Die Hosts Johannes Kristoferitsch, Patrick Gstettner und Harald Prantl erhalten dabei Verstärkung von Andreas Ogris.

WM-Analysen und echter Wiener Schmäh am 28. Mai

Das Thema ist die FIFA Weltmeisterschaft 2026. Was ist vom ÖFB-Team zu erwarten? Hat Ralf Rangnick den richtigen Kader nominiert?

Welche Erinnerungen hat Andy Ogris an seine WM-Teilnahme 1990 in Italien. Neben sehr viel Expertise sind auch jede Menge Humor und witzige Anekdoten zu erwarten.

Hol dir hier dein Ticket! >>>

Ansakonferenz on Tour - Termine

Die Ansakonferenz wird 2026 auch noch zwei weitere Male live on stage zu sehen sein.

Am 15. September und 21. Dezember gibt es Live-Podcasts in der "Kulisse" in Wien.

Hier gibt's die Eintrittskarten! >>>

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