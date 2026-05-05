Die Ansakonferenz live auf der Bühne erleben!

Am 28. Mai, ab 20 Uhr, ist die Ansakonferenz in der Wiener Urania zu Gast. Die Hosts Johannes Kristoferitsch, Patrick Gstettner und Harald Prantl erhalten dabei Verstärkung von Andreas Ogris.

WM-Analysen und echter Wiener Schmäh am 28. Mai

Das Thema ist die FIFA Weltmeisterschaft 2026. Was ist vom ÖFB-Team zu erwarten? Hat Ralf Rangnick den richtigen Kader nominiert?

Welche Erinnerungen hat Andy Ogris an seine WM-Teilnahme 1990 in Italien. Neben sehr viel Expertise sind auch jede Menge Humor und witzige Anekdoten zu erwarten.