Ansakonferenz on Tour - Termine
Die Ansakonferenz wird 2026 auch noch zwei weitere Male live on stage zu sehen sein.
Am 15. September und 21. Dezember gibt es Live-Podcasts in der "Kulisse" in Wien.
Die Ansakonferenz geht auf Tour! Zum Auftakt gibt es ein WM-Special mit Andy Ogris. Hol dir dein Ticket und sei dabei!
Die Ansakonferenz live auf der Bühne erleben!
Am 28. Mai, ab 20 Uhr, ist die Ansakonferenz in der Wiener Urania zu Gast. Die Hosts Johannes Kristoferitsch, Patrick Gstettner und Harald Prantl erhalten dabei Verstärkung von Andreas Ogris.
Das Thema ist die FIFA Weltmeisterschaft 2026. Was ist vom ÖFB-Team zu erwarten? Hat Ralf Rangnick den richtigen Kader nominiert?
Welche Erinnerungen hat Andy Ogris an seine WM-Teilnahme 1990 in Italien. Neben sehr viel Expertise sind auch jede Menge Humor und witzige Anekdoten zu erwarten.
Die Ansakonferenz wird 2026 auch noch zwei weitere Male live on stage zu sehen sein.
Am 15. September und 21. Dezember gibt es Live-Podcasts in der "Kulisse" in Wien.