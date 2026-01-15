Schlägt Blau-Weiß Linz in der deutschen Bundesliga zu?

Der erste Neuzugang unter dem neuen Blau-Weiß-Linz-Trainer Michael Köllner könnte aus Deutschland kommen.

Wie der "kicker" berichtet, hat das Bundesliga-Schlusslicht nämlich Interesse an Niklas Tauer vom FSV Mainz 05. Das Eigengewächs ist nach zwei Ausleihen seit Sommer wieder bei seinem Stammverein, spielt dort bei den Profis aber gar keine Rolle.

Stattdessen ist der Defensiv-Allrounder (Sechser, Innen- und Rechtsverteidiger) Teil der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Südwest. Tauers Vertrag bei den 05ern läuft im kommenden Sommer aus, was eine günstige Gelegenheit für die Linzer bedeuten könnte.

Zwischen 2020 und 2023 bestritt Tauer immerhin 19 Spiele in der deutschen Bundesliga, dabei stand er sechs Mal in der Startelf.