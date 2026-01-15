NEWS

Schlägt Blau-Weiß Linz in der deutschen Bundesliga zu?

Die Stahlstädter sollen an einem Defensiv-Allrounder aus dem Nachbarland interessiert sein.

Schlägt Blau-Weiß Linz in der deutschen Bundesliga zu? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der erste Neuzugang unter dem neuen Blau-Weiß-Linz-Trainer Michael Köllner könnte aus Deutschland kommen.

Wie der "kicker" berichtet, hat das Bundesliga-Schlusslicht nämlich Interesse an Niklas Tauer vom FSV Mainz 05. Das Eigengewächs ist nach zwei Ausleihen seit Sommer wieder bei seinem Stammverein, spielt dort bei den Profis aber gar keine Rolle.

Stattdessen ist der Defensiv-Allrounder (Sechser, Innen- und Rechtsverteidiger) Teil der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Südwest. Tauers Vertrag bei den 05ern läuft im kommenden Sommer aus, was eine günstige Gelegenheit für die Linzer bedeuten könnte.

Zwischen 2020 und 2023 bestritt Tauer immerhin 19 Spiele in der deutschen Bundesliga, dabei stand er sechs Mal in der Startelf.

Mehr zum Thema

Bericht: Stuttgart an Salzburg-Stürmer dran

Bericht: Stuttgart an Salzburg-Stürmer dran

Bundesliga
24
Transfer Update: Sturm hat den Chukwuani-Ersatz gefunden

Transfer Update: Sturm hat den Chukwuani-Ersatz gefunden

Bundesliga
15
Hartberg leiht ÖFB-Talent aus der deutschen Bundesliga

Hartberg leiht ÖFB-Talent aus der deutschen Bundesliga

Bundesliga
18
CL-Klub will Glasners Top-Stürmer verpflichten

CL-Klub will Glasners Top-Stürmer verpflichten

Premier League
2
Fix! GAK-Rekordmann wechselt in Top-Fünf-Liga

Fix! GAK-Rekordmann wechselt in Top-Fünf-Liga

Bundesliga
15
"Königstransfer" - Austria Salzburg holt Bundesliga-Offensivmann

"Königstransfer" - Austria Salzburg holt Bundesliga-Offensivmann

2. Liga
13
Fix! Altach lässt Defensivspieler ziehen

Fix! Altach lässt Defensivspieler ziehen

Bundesliga
1
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Gerüchteküche Transfermarkt FC Blau-Weiß Linz 1. FSV Mainz 05