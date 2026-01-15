NEWS

"Königstransfer" - Austria Salzburg holt Bundesliga-Offensivmann

Der 29-Jährige wechselt ablösefrei zum LigaZwa-Aufsteiger. Erst vor wenigen Tagen wurde sein Vertrag beim Bundesliga-Klub aufgelöst.

"Königstransfer" - Austria Salzburg holt Bundesliga-Offensivmann
Es hat sich bereits vor zwei Wochen angebahnt, nun ist es fix.

Florian Rieder wechselt zum SV Austria Salzburg. Der Mittelfeldspieler war bis vor wenigen Tagen noch Spieler der WSG Tirol. Erst am 12. Jänner wurde sein Vertrag aufgelöst.

Mit dem 29-Jährigen holt die Austria ordentlich Bundesliga-Erfahrung an Bord, 140 Spiele bestritt Rieder in der höchsten Spielkasse des Landes. Dazu kommen 43 Einsätze in der 2. Liga und 100 in der Regionalliga West.

Für Kirchler ein "Königstransfer"

Obmann David Rettenbacher sieht den Transfer durchaus als Statement: "Wenn sich ein derart etablierter Bundesligakicker der Austria anschließt, dann spricht das für den Weg, den wir gehen und die gute Arbeit, die im sportlichen Bereich geleistet wird."

Auch Sportdirektor Roland Kirchler ist überzeugt vom Neuzugang, der charakterlich super ins Team passen würde: "Ich kenne Flo schon ewig. Sportlich bin ich sowieso überzeugt von ihm. Man könnte fast von einem Königstransfer sprechen."

Wechsel wäre fast schon im Sommer passiert

Wie Rieder selbst verriet, war er schon im vergangenen Sommer "kurz davor" von der WSG nach Salzburg zu wechseln: "Die Mannschaft und das Trainerteam haben mich schon super aufgenommen und jetzt wollen wir alle gemeinsam für die Austria erfolgreich Fußball spielen. Ich freue mich schon unglaublich auf die Spiele vor den tollen Fans!"

