Fix! GAK-Rekordmann wechselt in Top-Fünf-Liga

In den letzten Tagen hatte es sich schon angebahnt, nun ist es fix!

Sadik Fofana wechselt vom GAK zu US Lecce. Damit wird der Teamspieler des Togo zum teuersten Abgang seit der Neugründung. Außerdem ist er der erste Spieler in dieser Zeit, der in eine Top-Fünf-Liga abwandert.

Insgesamt in den Top-Ten

Laut Transfermarkt zahlt Lecce 350.000 Euro für Fofana, der damit zum acht-teuersten Abgang der gesamten Vereinshistorie wird.

"Wir wünschen Sadik Fofana für seinen weiteren Weg nur das Beste. Es freut uns sehr, dass wir als Verein erstmals seit der Neugründung einen Abgang in eine der Topligen Europas vermelden können. Das unterstreicht die positive Entwicklung des GAK und zeigt, dass wir mittlerweile auch bei internationalen Topklubs am Radar sind", wird Sportdirektor Tino Wawra in der Presse-Mitteilung zitiert.