Konkurrenz für Jonas Auer: Neue Position für Rapid-Neuzugang

In der Frühphase dieser Saison war er einer der Gewinner unter Peter Stöger.

Ähnlich könnte es für Dominik Weixelbraun nun auch unter Johannes Hoff Thorup laufen - allerdings auf einer neuen Position.

Der Sommer-Neuzugang kam eigentlich für Rapid II, rasch holte Stöger den Ex-Amstettner zu den Profis. Dort fand sich gelernte Flügelspieler rasch als veritable Option von der Bank wieder. In den letzten fünf Bundesliga-Spielen spielte Weixelbraun drei Mal aber überhaupt nicht.

Konkurrenz am Flügel zu groß?

Ähnliches hätte nun auch unter Hoff Thorup gedroht. "Weiter vorne würde es für ihn wohl sehr hart werden, viel zu spielen", sagt der Rapid-Cheftrainer im Gespräch mit dem "Kurier".

Deshalb erhält "Weixel", wie er vom Coach genannt wird, eine neue Rolle als Linksverteidiger: "Ich glaube, dass Weixel unser Spielstil auch als linker Außenverteidiger entgegenkommen wird, er hat da Potenzial."

Von Beginn an gesetzt ist er auf seiner neuen Position natürlich nicht sofort. "Auch links hinten will ich einen harten Konkurrenzkampf", betont Hoff Thorup.

In diesem befinden sich mit Jonas Auer und Weixelbraun zurzeit zwei Spieler. Jannes Horn wird aufgrund einer Knieverletzung erst im Februr zurückkehren.