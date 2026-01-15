Dahl: Comeback-Plan und der wahre Grund für die Verletzungen

Petter Nosa Dahl war einer der Lichtblicke in diesem enttäuschenden Rapid-Herbst.

Das liegt einerseits an seinen guten Leistungen in der Frühphase und andererseits daran, dass der Norweger seit Ende August kaum noch am Platz stand. Drei Spiele bestritt er anschließend, ehe den Flügelspieler erneut muskuläre Probleme aus der Bahn warfen.

Davon kamen die Muskelverletzungen

Spielfit ist Dahl deshalb nach wie vor nicht. Stattdessen arbeitet er gemeinsam mit den Athletiktrainern individuell. Wie die "Krone" berichtet, ist der 22-Jährige gerade dabei, seinen Laufstil zu verändern.

Denn Dahl hatte in der Vergangenheit immer Rückenprobleme, konkret wurde ein Bandscheibenvorfall immer wieder akut. Und dieser führte zu den muskulären Problemen. Darum wird sein Laufstil verändert und die Rumpfmuskulatur besonders gestärkt.

Sollte alles nach Plan laufen, wäre laut der "Krone" Mitte Februar mit einer Rückkehr zu rechnen. "Ich erwarte, dass ich noch stärker zurückkomme", gibt sich Dahl ambitioniert.

"Ich will die Liga gewinnen, die Chance haben wir noch"

Nicht nur hinsichtlich seines eigenen Comebacks hat der Eins-gegen-Eins-Spezialist hohe Ansprüche. "Ich will die Liga gewinnen, die Chance haben wir noch", sieht er die Saison noch nicht als Enttäuschung abgehakt.

Wie groß sein Einfluss nach einem künftigen Comeback sein wird, bleibt abzuwarten. Doch als der Sommer-Neuzugang noch fit war, lief es deutlich besser für Rapid.

Das hat natürlich auch Dahl mitbekommen: "Zuerst waren wir das beste Team, dann das schlechteste." In welchem Ausmaß die Negativspirale mit seinem Ausfall zusammenhing? "Ich weiß nicht, ob es mit mir anders gelaufen wäre, aber es war hart, zuschauen zu müssen. Vor allem, wenn man verliert."