Schlägt Ajax in der österreichischen Bundesliga zu?

Mit den Verkäufen von Amar Dedic und Samson Baidoo hat Red Bull Salzburg in den vergangenen Tagen rund 20 Millionen Euro eingenommen. Folgt bald der nächste Millionen-Deal?

Laut einem Bericht der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" soll sich Ajax Amsterdam um einen Transfer von Oscar Gloukh bemühen.

Ajax sei mittlerweile bereits sowohl mit Salzburg als auch mit dem Management des 21-jährigen Israelis in Kontakt, so heißt es.

Oberste Priorität

Beim niederländischen Topklub habe die Suche nach einem neuen offensiven Mittelfeldspieler aktuell oberste Priorität und Gloukh soll bestens ins gesuchte Profil passen.

Gloukh kickt seit 2023 in Salzburg, zuletzt wurden Gerüchte lauter, dass der 21-Jährige in diesem Sommer einen Wechsel in eine Topliga abstrebe.

Auch deshalb habe er zuletzt einen Beraterwechsel vorgenommen >>>

In der Mozartstadt steht Gloukh noch bis 2027 unter Vertrag. im Raum steht eine Ablöse im Bereich von 20 Millionen Euro.

