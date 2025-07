Nun ist es offiziell!

Samson Baidoo verlässt den FC Red Bull Salzburg nach sieben Jahren und wechselt zum RC Lens in die französische Ligue 1. Das geben die "Bullen" am Donnerstag bekannt.

Bei Lens, wo der Innenverteidiger auf seinen Landsmann Kevin Danso folgt, unterschreibt er einen bis Juni 2030 gültigen Vertrag. Salzburg soll gut acht Millionen Euro Ablöse kassieren. Für die Profis von Salzburg kommt Baidoo auf 72 Pflichtspieleinsätze.

"Richtiger Zeitpunkt ist gekommen"

"Ich bin schon mit 14 Jahren nach Salzburg gekommen, habe also fast meine ganze bisherige Karriere hier verbracht. Und in all den Jahren hatte ich die besondere Möglichkeit, mich auf höchstem Niveau und Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Jetzt gehe ich als Spieler, der schon in der Champions League und auch im österreichischen Nationalteam spielen durfte", so Baidoo zu seinem Abschied.

"Für all das bin ich dem Klub, allen Mitarbeitern, meinen Mannschaftskollegen und ebenso den Fans außerordentlich dankbar. Jetzt ist für mich aber der richtige Zeitpunkt gekommen, um eine neue Herausforderung zu suchen und ein neues Abenteuer zu wage", so der Abwehrspieler weiter.

