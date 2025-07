Forciert nächsten Schritt: Beraterwechsel bei Oscar Gloukh

Oscar Gloukh (21) gilt beim FC Red Bull Salzburg weiter als Kandidat für einen Abgang. Darauf hindeuten könnte nun auch ein Beraterwechsel.

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, soll der Israeli sich von Starberaterin Raraela Pimenta getrennt haben. Er soll sich demnach wieder gänzlich auf die Agentur seines Landsmanns Shahar Greenberg verlassen, bei der auch sein Vater arbeitet. Bereits in der Vergangenheit gab es eine Zusammenarbeit, weiters wird von einem engen Verhältnis berichtet.

Nach über zwei Jahren bei den "Bullen" möchte Gloukh den nächsten Schritt machen und in eine Topliga wechseln. Einzig die Interessenten sollen derzeit ausbleiben.

Gloukhs Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2027, er soll bis zu 20 Millionen Euro einbringen. In 43 Pflichtspielen hat der Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison elf Tore erzielt und acht weitere vorbereitet.

