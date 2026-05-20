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Salzburg und Sturm beschäftigen sich mit einem Schotten

Der junge Schotte ist begehrt. Die beiden Klubs aus der ADMIRAL Bundesliga sind nicht alleine im Rennen. Auch ein Tiroler Coach mischt mit.

Salzburg und Sturm beschäftigen sich mit einem Schotten Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © LAOLA1
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In der Sommerzeit nehmen Transfergerüchte rundum die ADMIRAL Bundesliga vermehrt zu.

Jetzt werden mit Vizemeister Sturm Graz und Red Bull Salzburg gleich zwei heimische Klubs mit einem jungen Mann in Verbindung gebracht.

Viel Konkurrenz

Laut "The News" heißt der begehrte Abwehr-Mann Luke Graham (22/Dundee FC). Von der Insel interessieren sich zudem Derby County, Norwich City, Stoke City, Lincoln City, Charlton Athletic und Preston North End für den Defensivspieler.

International denke auch Schalke 04 mit dem Tiroler Coach Miron Muslic an den Verteidiger, auch Valencia wird genannt. Auch die Rangers und Celtic möchten den Schotten verpflichten, dieser tendiere aber zu einer neuen Liga, interessiere sich für die Championship.

Graham besitzt einen Marktwert von zwei Millionen Euro, über seine Vertragslaufzeit ist nichts bekannt. Der 1,92-Meter große Innenverteidiger ist schottischer U21-Teamspieler. Im schottischen Oberhaus verbucht er bisher 35 Einsätze.

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