Ansakonferenz
Das Saison-Zeugnis der Bundesliga-Klubs
Die ADMIRAL Bundesliga steht vor der Sommerpause! Für die Ansakonferenz der perfekte Zeitpunkt, um allen Klubs ihre Saison-Note zu geben.
Textquelle: © LAOLA1
Die Saison in der ADMIRAL Bundesliga neigt sich dem Ende zu – nur die SV Ried, der WAC und Rapid kämpfen noch um ein Europacup-Ticket.
Für die Ansakonferenz ist das der perfekte Zeitpunkt, um die Saison aller Bundesliga-Klubs zu bewerten.
Wer hat überrascht? Wer ist komplett abgestürzt? Und welche Vereine bekommen vom Ansakonferenz-Team die Bestnote – oder ein glattes Nicht genügend?
Außerdem blickt das Trio in Episode 81 bei jedem Klub auf die Entwicklung der Zuschauerzahlen – inklusive einiger spannender Trends.
Bist du mit den Noten einverstanden?
Hier ansehen: