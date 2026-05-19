Ansakonferenz

Das Saison-Zeugnis der Bundesliga-Klubs

Die ADMIRAL Bundesliga steht vor der Sommerpause! Für die Ansakonferenz der perfekte Zeitpunkt, um allen Klubs ihre Saison-Note zu geben.

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Die Saison in der ADMIRAL Bundesliga neigt sich dem Ende zu – nur die SV Ried, der WAC und Rapid kämpfen noch um ein Europacup-Ticket.

Für die Ansakonferenz ist das der perfekte Zeitpunkt, um die Saison aller Bundesliga-Klubs zu bewerten.

Wer hat überrascht? Wer ist komplett abgestürzt? Und welche Vereine bekommen vom Ansakonferenz-Team die Bestnote – oder ein glattes Nicht genügend?

Außerdem blickt das Trio in Episode 81 bei jedem Klub auf die Entwicklung der Zuschauerzahlen – inklusive einiger spannender Trends.

Bist du mit den Noten einverstanden?

Hier ansehen:

Die 81. Episode als Podcast anhören:

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