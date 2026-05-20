Sturm-Akteur ersetzt Ex-Austrianer in Bosniens WM-Kader

Haris Tabakovic bangt weiter um eine WM-Teilnahme. Der Gladbach-Angreifer verletzt sich am letzten Spieltag gegen seinen Stammverein TSG Hoffenheim.

Der Ex-Austrianer (Lustenau und Wien) kämpft aber noch um eine Teilnahme >>>

Vom möglichen Ausfall profitieren könnte Sturms Arjan Malic (20). Der Rechtsverteidiger wurde von Bosnien-Herzegowina nachnominiert und wird Stürmer Tabakovic im Falle eines Ausfalls im WM-Kader ersetzen.

Zwei weitere Sturm-Kicker waren auf Abruf

Malic befand sich ebenso wie seine Kollegen Emir Karic und Jusuf Gazibegovic auf der Abrufliste. Malic hat ein nicht unbedingt leichtes Frühjahr hinter sich, stand fünf Mal ohne Einsatz im Kader, war zwei Spiele lang auch verletzt.

Dennoch erhält der Ex-Jugendnationalspieler Sloweniens den Vorzug vor seinem routinierteren Positionskollegen Jusuf Gazibegovic (26).