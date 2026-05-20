Ex-Salzburg-Co zerstörte Ronaldos Traum: "Großartiges Ergebnis"

Jens Wissing startete die Saison als Co-Trainer von Thomas Letsch beim FC Red Bull Salzburg. Im Oktober verließ er die Mozartstadt auf eigenen Wunsch, startete mit Anfang 2026 seine Cheftrainerkarriere bei Gamba Osaka.

Mit den Japanern ist ihm eine große Sensation gelungen. Als krasser Außenseiter besiegte man im Finale der AFC Champions League Two Al Nassr und Superstar Cristiano Ronaldo mit 1:0 >>>

Damit wartet der Portugiese auf seinen ersten großen Titel seit seiner Ankunft in Saudi-Arabien, hat in der Saudi Pro League am letzten Spieltag allerdings noch die Chance auf einen.

Wissing ist begeistert

Jens Wissing zeigte sich nach dem Titelgewinn begeistert. "Ich bin überglücklich, dass wir diesen wunderbaren Moment mit allen Beteiligten des Vereins erleben durften. Und als Trainer konnte ich das heutige Spiel genießen. Die Spieler haben bis zum Schluss Kampfgeist bewiesen und ein fantastisches Spiel abgeliefert. Sie haben verdient gewonnen", freut sich der 38-Jährige.

Sein Team überraschte die Ronaldo-Truppe: "Der Gegner ist von hoher Qualität, aber wir sind auch ein Verein mit hochkarätigen Spielern. Ich finde es großartig, dass wir gegen einen solchen Gegner so eine Leistung abrufen konnten."

Sein Team ist in der 100 Year Vision League West der J League nur Sechster. "Das war ein großartiges Ergebnis. Es hat uns auch viel Selbstvertrauen gegeben. Es war ein wirklich hartes Spiel, aber die Spieler haben eine tolle Leistung gezeigt. Ich denke, der Sieg in diesem schwierigen Spiel wird den Spielern eine wertvolle Erfahrung mitgeben, die ihnen Selbstvertrauen für das nächste Spiel gibt", so der Ex-Salzburg-Mitarbeiter.