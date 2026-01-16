NEWS

Fix: Salzburg-Rekordeinkauf wechselt in die Ligue 1

Der 22-Jährige schließt sich dem französischen Erstligisten leihweise an.

Fix: Salzburg-Rekordeinkauf wechselt in die Ligue 1 Foto: © GEPA
Lange pfiffen es die Spatzen schon von den Dächern, nun ist es fix: Lucas Gourna-Douath verlässt den FC Red Bull Salzburg.

Der 22-Jährige wechselt leihweise bis zum Saisonende zu Ligue-1-Klub Le Havre, wie die "Bullen" am Freitagabend verkünden.

Le Havre ist aktuell 13. im französischen Oberhaus. Trainiert wird die Mannschaft von Didier Digard.

Gourna-Douath spielte seit 2022 in Salzburg, unterbrochen durch eine halbjährige Leihe zur AS Roma. Für die "Bullen" absolvierte der 22-Jährige 95 Einsätze.

