Salzburg beschäftigt sich mit schottischem Stürmer

Der FC Red Bull Salzburg ist weiter auf der Suche nach einem Ersatz für den zu Lazio Rom abgewanderten Petar Ratkov.

Der britische Sportjournalist Ben Jacobs bringt jetzt einen neuen Namen ins Spiel. Die "Bullen" sollen sich mit dem schottischen U21-Nationalspieler Robbie Ure beschäftigen. Aktuell steht der Mittelstürmer bei IK Sirius unter Vertrag.

Doch nicht nur Salzburg soll an Ure interessiert sein. Der ukrainische Verein Polissya Zhytomyr soll bereits ein Angebot in Höhe von 1,5 Millionen Euro abgegeben haben, welches abgelehnt wurde.

Könnte auch für die Ukraine spielen

Aufgrund der Herkunft von Ures Großvater könnte der 21-Jährige auch für die Ukraine spielen. Aktuell soll er sich um eine ukrainische Staatsbürgerschaft bemühen.

Auf sich aufmerksam machte der in Glasgow geborene Stürmer vergangenes Jahr, als er in der schwedischen Allsvenskan in 30 Spielen elf Tore und vier Vorlagen erzielen konnte.