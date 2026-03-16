Red Bull Salzburg: Wackelt Daniel Beichler?

Erst im Februar übernahm Daniel Beichler das Traineramt bei Red Bull Salzburg von Vorgänger Thomas Letsch.

Nach zwei Niederlagen gegen Rapid und insgesamt vier sieglosen Partien in Folge sind die Mozartstädter unter Zugzwang.

Doch sollte man bei den "Bullen" jetzt eine Trainerdiskussion starten? Wo liegen eigentlich die Probleme?

Darüber diskutieren July, Harald und Hannes in der aktuellen Ausgabe der Ansakonferenz.

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