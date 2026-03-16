NEWS

Red Bull Salzburg: Wackelt Daniel Beichler?

Nach vier sieglosen Spielen am Stück ist Red Bull Salzburg in der Bundesliga an die vierte Stelle abgerutscht. Gibt es eine Trainerdiskussion in der Mozartstadt? Die Ansakonferenz diskutiert:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Erst im Februar übernahm Daniel Beichler das Traineramt bei Red Bull Salzburg von Vorgänger Thomas Letsch.

Nach zwei Niederlagen gegen Rapid und insgesamt vier sieglosen Partien in Folge sind die Mozartstädter unter Zugzwang.

Doch sollte man bei den "Bullen" jetzt eine Trainerdiskussion starten? Wo liegen eigentlich die Probleme?

Darüber diskutieren July, Harald und Hannes in der aktuellen Ausgabe der Ansakonferenz.

Hier ansehen:

Mehr zum Thema

Otar Kiteishvili: Sturms Cheat Code?

Otar Kiteishvili: Sturms Cheat Code?

Bundesliga
17
Salzburg-Unserie wird immer schlimmer: "Echt nicht gut genug"

Salzburg-Unserie wird immer schlimmer: "Echt nicht gut genug"

Bundesliga
61
ÖFB-Team: Diese Debütanten und Rückkehrer sorgen für Aufsehen

ÖFB-Team: Diese Debütanten und Rückkehrer sorgen für Aufsehen

ÖFB-Team
9
WAC in der Krise - stecken die "Wölfe" im Abstiegskampf?

WAC in der Krise - stecken die "Wölfe" im Abstiegskampf?

Bundesliga
2
Nach Roter Karte! So lange fehlen Gadou und Koller ihren Klubs

Nach Roter Karte! So lange fehlen Gadou und Koller ihren Klubs

Bundesliga
4
Scharfe Kritik nach 5:2-Sieg - War Ingolitsch zu streng zum Team?

Scharfe Kritik nach 5:2-Sieg - War Ingolitsch zu streng zum Team?

Bundesliga
6
"Meine Vision ist, dass Rapid um den Titel mitspielen muss"

"Meine Vision ist, dass Rapid um den Titel mitspielen muss"

Bundesliga
71

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Ansakonferenz FC Red Bull Salzburg Daniel Beichler LAOLA1+