Salzburg-Unserie wird immer schlimmer: "Echt nicht gut genug"

Zum ersten Mal ein Auftaktspiel in der Meistergruppe verloren, eine mit nun über 360 Minuten andauernde neue Rekord-Torflaute - die Krise beim FC Red Bull Salzburg hat einen neuen Tiefpunkt erreicht.

Gegen den SK Rapid - eigentlich ein Lieblingsgegner auf heimischem Boden - setzte es ein 0:1 (Spielbericht >>>) und damit das gleiche Ergebnis wie in der Vorwoche auswärts im Allianz Stadion.

Der Unterschied zum Duell vor sieben Tagen: Die Niederlage war diesmal eine mehr als gerechte, Salzburg ließ spielerisch fast alles vermissen und zeigte sich in der Defensive löchrig.

"Das ist echt nicht gut genug für uns"

"Wir können nur dann überlegen und dominant sein, wenn wir in den vermeintlichen Basics richtig gut sind. In dieser Hinsicht hätte ich den Jungs in den letzten Wochen nie etwas vorwerfen können, da hat es andere Gründe gegeben. Heute waren wir darin nicht gut genug, das muss man ganz klar sagen", zeigt sich "Bullen"-Coach Daniel Beichler schwer enttäuscht vom blutleeren Auftritt seiner Mannschaft.

Er konstatiert: "Das ist echt nicht gut genug für uns. Das ist nicht der Anspruch."

Vor allem, wie wirkungslos das Pressing seiner Mannschaft - Rapid konnte sich immer wieder gut aus der eigenen Hälfte befreien und schnell umschalten - diesmal war, macht den Jungtrainer betroffen: "Wir haben Rapid zu sehr Fußballspielen lassen. Gegen den Ball waren wir heute nicht gemeinsam unterwegs."

Keine Vorwürfe an Rotsünder Gadou

Fußball gespielt hat Rapid speziell rund um die 68. Spielminute sehr gut.

Nach eigenem Abstoß kombinierten sich die Hütteldorfer fast problemlos aus der eigenen Hälfte, Salzburg bekam zu keinem Moment Zugriff im Pressing - und plötzlich konnte der frische Petter Nossa Dahl alleine auf das "Bullen"-Tor zulaufen.

Alexander Schlager verpasste den Moment, um aus seinem Kasten zukommen, Joane Gadou erwischte eine ungünstige Schrittfolge im Laufduell mit Dahl und musste schließlich zur Notbremse greifen, die freilich mit Rot und Freistoß für Rapid geahndet wurde.

"Das war ein Missverständnis zwischen Joane und Alex, sowas kommt im Fußball immer wieder vor", will Beichler dem jungen Franzosen in dieser Situation keinen Vorwurf machen.

Beichler sah "das schlechteste Spiel, seitdem ich hier Trainer bin"