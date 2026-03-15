Salzburg-Unserie wird immer schlimmer: "Echt nicht gut genug"

Dass der anschließende Freistoß von Matthias Seidl abgefälscht im Tor landete, "passt zur aktuellen Situation dazu", seufzt Beichler.
Bezeichnend für die aktuelle Misere sei auch, dass seine Mannschaft durchaus glücklich unmittelbar vor Schluss doch noch eine Top-Chance vorfand, Frans Krätzig diese aber deutlich über das Tor vergab.
Insgesamt hat der Steirer am Sonntag "sicher das schlechteste Spiel, seitdem ich hier Trainer bin", gesehen.
Richtungsweisendes Spiel gegen Sturm vor der Brust
Die Unleistung seiner Mannschaft kam für Beichler auch deshalb so überraschend, weil "die Trainingswoche sehr ordentlich war - auch wenn es keiner hören will".
Von einer guten Trainingswoche kann man sich im Profifußball aber sehr wenig kaufen, das ist auch dem Salzburger Coach bewusst: "Wir müssen definitiv - und ich rede selten über 'müssen' - hinkriegen, das, was ich im Training sehe, dort zu liefern, wo es wirklich zählt - nämlich am Sonntag."
Oder im aktuellen Fall am kommenden Freitag, wenn es auswärts gegen Titelverteidiger SK Sturm geht.
"Ein Schuss ins Kreuzeck zählt gleich viel, wie wenn ich den Ball über die Linie schiebe"
Wie Beichler seine Mannschaft in dieser kurzen Zeit für ein solch richtungsweisendes Spiel wieder hinbekommen möchte?
"Wir müssen mega hackln", fordert der Grazer. "In so einer Situation geht es darum, über harte Arbeit und Fokus auf die Basics wieder in einen Zustand zu kommen, in dem das Fußballspielen Spaß macht."
Gleichzeitig fordert der 37-Jährige - nicht zum ersten Mal - ein, dass es nicht immer notwendig sei, den Ball sprichwörtlich ins Tor zu tragen oder ihn ins Kreuzeck zu zwirbeln:
"Wir müssen einmal ein Tor erzwingen. Es passiert noch immer zu häufig, dass wir versuchen, brutal schöne, super herausgespielte Tore zu erzielen. Aber ein Schuss ins Kreuzeck zählt gleich viel, wie wenn ich den Ball über die Linie schiebe."
Beichler schon angezählt? Schuster mit Appell
"Wenn wir jetzt wieder den Trainer wechseln, wird es auch nichts bringen. Wir müssen uns selbst an der Nase nehmen"
Beichler selbst gerät nach einer solch historischen Unserie zum Start seiner Bundesliga-Trainer-Karriere freilich ins Zentrum der Kritik.
"Bullen"-Sportchef Marcus Mann schob jeglicher Trainerdiskussion bereits in der Vorwoche präventiv einen Riegel vor, indem er gegenüber "Sky" betonte, dass Beichler kein "Wunderheiler" sei und man sich nun lange genug - nämlich bis zum Rauswurf von Thomas Letsch - hinter einer Trainerdiskussion versteckte. Nun sind also die Spieler gefordert.
"Wie viele Trainer hatten wir in den letzten zwei, drei Jahren? Im Endeffekt liegt es an uns, der Mannschaft, und nicht am Trainer. Wenn wir jetzt wieder den Trainer wechseln, wird es auch nichts bringen. Wir müssen uns selbst an der Nase nehmen", nimmt Jannik Schuster seine Mitspieler und sich selbst in die Pflicht.
Mangelnde Basics, fehlende Effizienz, ratlose Trainer - die Salzburger Probleme sind mittlerweile seit Jahren die gleichen, Lösungen dafür sind nach wie vor weit und breit keine zu finden.