Nach Roter Karte! So lange fehlen Gadou und Koller ihren Klubs

Youba Diarra, Paul Koller sowie Joane Gadou sahen in der letzten Bundesligarunde jeweils die Rote Karte.

Der Bundesliga-Strafsenat gab nun die Dauer der Sperren bekannt.

Joane Gadou von Red Bull Salzburg wurde aufgrund einer Verhinderung einer offensichtlichen Torchance für ein Spiel gesperrt.

Paul Koller von Sturm Graz sowie Youba Diarra von Hartberg werden wegen rohem Spiel für zwei Spiele gesperrt – eines davon bedingt.