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Kurz vor Vollzug: Leipzig holt Schlager-Nachfolger

Der deutsche Bundesligist reagiert auf den Abgang des ÖFB-Legionärs und sichert sich wohl einen Mittelfeldspieler vom Ligakonkurrenten.

Kurz vor Vollzug: Leipzig holt Schlager-Nachfolger Foto: © GETTY
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Xaver Schlager wird RB Leipzig im Sommer nach vier Jahren ablösefrei verlassen.

Früh einigten sich die Verantwortlichen um Sportchef Marcel Schäfer auf Rocco Reitz als Nachfolger. Nun gibt es laut "Sky" eine vollständige Einigung zwischen allen Parteien.

Demnach bezahlt Leipzig eine Ablöse von knapp 20 Millionen Euro an Borussia Mönchengladbach. Drei Millionen Euro an Boni können noch dazukommen. Reitz hat in seinem bis 2028 gültigen Vertrag eine Ausstiegsklausel von 25 Millionen verankert, die umgehen die "Roten Bullen" damit.

Vertrag bis 2031 - Vize-Kapitän bei der Borussia

Beim deutschen Bundesligisten soll der 23-Jährige einen Vertrag bis 2031 unterschrieben haben. Bereits heute soll der Transfer offiziell verkündet werden.

Reitz stammt aus der Jugend der Borussia und spielte mit Ausnahme zweier Leihen zu VV St. Truiden nach Belgien bisher in seiner Karriere nur für die Gladbacher. In dieser Saison bringt es der Vize-Kapitän auf 27 Einsätze, dabei gelangen ihm zwei Torvorlagen.

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