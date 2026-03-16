Otar Kiteishvili: Sturms Cheat Code?
Der "georgische Messi" zaubert – und die Ansakonferenz diskutiert: Wird Kiteishvili im Meisterkampf den Unterschied ausmachen?
Fünf Tore auswärts bei der Wiener Austria – und einmal mehr steht Otar Kiteishvili im Mittelpunkt.
In der neuen Episode der Ansakonferenz diskutieren Hannes, Harald und July über die Gala der Grazer und die Frage: Ist Kiteishvili im Titelrennen der entscheidende Faktor für Sturm?
User "Levoo98" fragt via YouTube: "Wenn Sturm wieder Meister werden sollte – bekommt Kiteishvili dann eine Statue in Graz?"
Auch in Salzburg sorgt ein Spiel für Gesprächsstoff: Rapid gewinnt mit 1:0 bei Red Bull Salzburg – und das erstmals seit August 2015. Besonders bemerkenswert: Salzburg bleibt bereits im vierten Spiel in Folge ohne Torerfolg – ein Novum in der Klubgeschichte.
Außerdem Thema der Sendung: der sportliche Absturz des WAC.
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