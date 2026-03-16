Scharfe Kritik nach 5:2-Sieg - War Ingolitsch zu streng zum Team?

Fabio Ingolitsch hatte trotz des 5:2-Sieges gegen die Wiener Austria viel an seiner Mannschaft zu kritisieren!

Vor allem mit der Leistung in der ersten Halbzeit am Sonntag war der Sturm Graz-Trainer nicht zufrieden. Nach der Pause kam sein Team besser in Fahrt und konnte schlussendlich einen hohen Sieg gegen seinen Angstgegner feiern.

Im Interview mit "Sky" fand er kritische Worte über die Leistung seiner Mannschaft.

Ingolitsch: Böse Miene zum guten Resultat >>>

In der Ansakonferenz klären Julia Haunschmid, Johannes Kristoferitsch und Harald Prantl die Frage, ob Ingolitsch zu seiner Mannschaft zu streng war und ob er seine Kritik eher in der Kabine mit der Mannschaft teilen hätte sollen als im Interview.

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