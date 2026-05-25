Rieds Gründe, warum es gegen Rapid nicht reichte

In 48 Spielen gelangen der SV Ried in Hütteldorf nur zwei Siege. Aber: Einer davon stammte aus dem Dezember.

So war es gar nicht unrealistisch, dass die Innviertler ihren 2:1-Vorsprung im Playoff-Rückspiel der ADMIRAL Bundesliga auch durchbringen und erstmals seit fast 15 Jahren wieder international antreten hätten dürfen.

Aber daraus wurde nichts: Rapid schnappte sich mit einem 3:0>>> das letzte Europacup-Ticket und ließ den Aufsteiger mit leeren Händen zurück.

Die Sitzer müssen sitzen

"Wir wussten, dass wir mindestens ein Tor brauchen werden", stellte Maximilian Senft im Nachhinein fest - und dass die Chancen auf diesen Treffer da waren.

Etwa, als Kingstone Mutandwa kurz vor der Pause an Niklas Hedl, kurz nach selbiger an der eigenen Genauigkeit scheiterte.

Der Trainer stellte deswegen fest: "Unsere Qualität haben wir bis zu den Chancen auf den Platz bekommen. Aber wir konnten die Sitzer nicht nutzen, und Rapid war effizient."

Zumindest nicht in Furcht gestorben

Senft kam nicht umher, auf die hohe Belastung einzugehen: Drei Spiele in sechs Tagen, dazu ein erster Hitzetag als Umstand der letzten Partie.

"Das war schon ein Thema. Auch, dass wir mittlerweile sehr viele verletzte Spieler hatten, die gar nicht mehr teilnehmen konnten. Auf der Bank waren drei oder vier Spieler, die gemeinsam keine 100 Bundesliga-Minuten haben. Am Ende des Tages glaube ich schon, dass die Breite der Kader einen großen Unterschied gemacht hat."

Als Schlusspunkt einer Saison, in der ein Aufsteiger deutlich mehr als erwartet abliefern konnte, wollte Senft keine Enttäuschung stehen lassen: "Wie die Jungs heute über das Limit gegangen sind, war sensationell. Und es war trotzdem unsere Art und Weise: Kein Angsthasen-Fußball, sondern sehr aktiv, mutig mit Ball und hoch anpressend."

Das goutierten auch die mitgereisten Rieder.