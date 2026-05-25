Schöller schießt Rapid nach Europa: Die Statistiken zum Spiel

Rapid hat es auf den letzten Drücker doch noch in den Europacup geschafft.

Die Hütteldorfer gewinnen am Montag das Playoff-Final-Rückspiel gegen Ried daheim 3:0 (Spielbericht), machen damit die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel wett und treten im Juli in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation an.

Jakob Schöller (26., 66.) und Louis Schaub (92.) sorgen für den ersten Sieg der Grün-Weißen nach vier Niederlagen und den ersten Erfolg über Ried nach zuletzt drei Pleiten.

Die Statistiken zum Spiel: