Bundesliga Playoff-Finale Rückspiel heute: SK Rapid - SV Ried

Wer sichert sich den letzten Europacup-Startplatz?

Die Entscheidung darüber fällt ab 17 Uhr im Playoff-Final-Rückspiel zwischen dem SK Rapid und der SV Ried (im LIVE-Ticker >>>).

Die Hütteldorfer müssen ein 1:2 aus dem Hinspiel aufholen und haben dabei die eigenen Fans im Rücken. Ried dagegen kommt mit dem Selbstvertrauen aus dem Hinspiel in den Westen Wiens.

Von bisher vier Begegnungen in dieser Saison konnten die Innviertler drei für sich entscheiden.