SV Wienerberg 1921 SV Wienerberg 1921 WIE
SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Endstand
0:3
0:1 , 0:2
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Rapid weiter: "Die Headline ist 'Job erledigt!'"

Am Wienerberg brennt nichts an, mit Ausnahme so mancher bengalischen Fackel. "Ich hätte noch auf zwei Tore mehr gehofft", gibt Hoff Thorup zu.

Rapid weiter: "Die Headline ist 'Job erledigt!'" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Unfall- und verletzungsfrei bringt der SK Rapid die erste Pflichtspielwoche in die Bücher.

Am ungeliebten Kunstrasen beim SV Wienerberg gab es wie in Andorra einen Sieg, in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups mit 3:0 auch ungefährdet (Spielbericht>>>).

Jedenfalls weitestgehend, denn bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte dauerte es schon, bis der erste Treffer fiel. "Gegen Mannschaften, die in der zweiten und dritten Liga spielen, ist es oft so, dass sie die ersten Minuten gut mithalten und mit Fortdauer ein bisschen einbrechen, weil sie wenig den Ball haben", wusste Jannes Horn im "ORF".

Adamsen nach zweitem Tor gar unzufrieden

Dann schlug Tonni Adamsen zu: Erst nach gutem Zuspiel von Louis Schaub, dann nach Seitenwechsel im Nachsetzen.

"Es waren witzige Tore, qualitativ nicht das Beste von meiner Seite", zeigte sich der Neuzugang ehrgeizig. "Sie haben auch etwas Qualität, aber wir ein bisschen mehr", blieb der Däne auch hinsichtlich des Gegners bescheiden.

Den Schlusspunkt setzte Moulaye Haidara - für den Youngster im zweiten Saisoneinsatz der zweite Treffer.

Hoff Thorup wollte zwei Tore mehr sehen

So stand der Aufstieg in die zweite Runde am Ende nie zur Diskussion, dieses Muster soll sich auch am Mittwochabend fortsetzen, wenn das zweite Duell mit Santa Coloma ansteht.

"Die Headline ist 'Job erledigt!'", gab uns Johannes Hoff Thorup in seinem Fazit eine Arbeitsanweisung.

"Wir wollten das Spiel kontrollieren und keine Chancen, schon gar nicht aus Kontern oder Standards, zulassen. Das haben wir geschafft, also war der Auftritt okay. Ich hätte noch auf zwei Tore mehr gehofft", wollte der Trainer wohl mit dem Stadtrivalen gleichziehen, der in Dornbach ein besseres Resultat mitnahm.

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