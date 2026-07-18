Rapid gewinnt auch letztes Testspiel gegen den HSV

Der SK Rapid schließt die Vorbereitung ohne Niederlage ab. Gegen den Hamburger SV gibt es im Allianz Stadion ein 3:2, ehe am Donnerstag in Andorra bei Santa Coloma das erste Pflichtspiel der Saison ansteht.

Die Wiener kommen über Standards zum Erfolg: Einen hereingezirkelten Freistoß von Yusuf Demir drückt Ercan Kara schon in der dritten Minute über die Linie.

Danach fangen sich die Deutschen, die erst am Anfang der Vorbereitung stehen. Durch zwei Dänen-Tore gelingt die zwischenzeitliche Wende: Poulsen entwischt den Innenverteidigern und drückt eine Flanke am Fünfer per Kopf rein (16.), acht Minuten später sorgt Neuzugang Grønbæk mit einem Schlenzer ins lange Eck für die Führung (24.) - Bolla und Cvetkovic attackieren zu zögerlich.

Zwei Tore in wenigen Momenten

Noch vor der Pause sorgt ein Doppelschlag für den späteren Endstand: Eine Bolla-Ecke an die erste Stange wird von Karas Rücken ins Tor abgelenkt (36.), kurz darauf muss Lemke bei einer abgerissenen Auer-Flanke vor Demir retten, drückt den Ball aber über die eigene Linie (37.).

In der zweiten Hälfte rotieren beide Teams durch, Tore fallen keine mehr.