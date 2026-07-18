Gelungener Abschluss: LASK siegt gegen deutschen Traditionsverein

Gelungener letzter Test des LASK bevor es für die Oberösterreicher im Cup wieder ernst wird!

Die Linzer setzen sich bei ihrem Saison-Opening vor 5.032 Fans 2:0 gegen den deutschen Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf durch.

Nach 19 Minuten gibt es bereits die erste Chance auf die Führung, doch Danek und Lang scheitern am gegnerischen Schlussmann. Ähnlich ergeht es Jörgensen nur eine Minute später, auch er bringt den Ball nicht im Tor unter.

Der LASK kommt im Spielverlauf zu mehr Möglichkeiten, kann aber ebenso wie Fortun durch Steven van der Sloot nichts Verwertbares daraus machen, somit geht es mit 0:0 in die Pause.

Neuzugang trifft

Nach dieser wird das Heimteam gefährlicher. Die Belohnung folgt in Minute 54, als Jørgensen nach einer Ecke zum 1:0 trifft. Den Schlusspunkt setzt Neuzugang Harakate, der mit dem 2:0 für klare Verhältnisse sorgt.

Neben dem Sieg gibt es auch das Comeback von Moses Usor (70.) beim Bundesligisten zu bejubeln.

Kühbauer: "Hätten noch das ein oder andere Tor mehr erzielen können"

Cheftrainer Didi Kühbauer zeigt sich nach dem Spiel zufrieden, aber dennoch selbstkritisch: "Das Spiel war in Ordnung. Wenn wir im letzten Drittel noch genauer gewesen wären, hätten wir vielleicht noch das ein oder andere Tor mehr erzielen können. Es war wichtig, dass Moses Usor und auch Andres Andrade wieder zurück sind. Wir werden langsam wieder zu der Mannschaft, die wir in der Saison auch benötigen werden", wird er vom Verein zitiert.

Die Aufstellung: Jungwirth – Bello (70. Dibango), Freckleton (83. Ibrahim), Tornich (63. Andrade), Mbuyamba, Jörgensen – Horvath (K) (83. Ilk), Ivkovic (45. Verhaeghe), Danek – Lang (70. Usor), Harakate (83. Flecker)